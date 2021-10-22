Gülçin Karakaya’dan sessiz sedasız ayrılan İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açtı! 39 yaş küçük yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

69 yaşındaki ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bir süredir kendisinden 43 yaş küçük asistanı Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyordu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Tatlıses, genç sevgilisiyle sık sık paylaşımlarda bulunuyordu. Ancak İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İbrahim Tatlıses'in, kendisinden 43 yaş küçük olan sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrıldığı ve yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Tatlıses'in önceki gün paylaştığı karedeki genç kadının yeni sevgilisi olduğu öne sürülürken, ilişkinin detayları da ortaya çıktı.