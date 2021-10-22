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Haberler Galeri Gülçin Karakaya'dan sessiz sedasız ayrılan İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açtı! 39 yaş küçük yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 22.10.2021 15:46 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 15:48

Gülçin Karakaya'dan sessiz sedasız ayrılan İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açtı! 39 yaş küçük yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

69 yaşındaki ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bir süredir kendisinden 43 yaş küçük asistanı Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyordu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Tatlıses, genç sevgilisiyle sık sık paylaşımlarda bulunuyordu. Ancak İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İbrahim Tatlıses'in, kendisinden 43 yaş küçük olan sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrıldığı ve yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Tatlıses'in önceki gün paylaştığı karedeki genç kadının yeni sevgilisi olduğu öne sürülürken, ilişkinin detayları da ortaya çıktı.

Gülçin Karakaya’dan sessiz sedasız ayrılan İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açtı! 39 yaş küçük yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

İbrahim Tatlıses ile 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'nın ayrıldığı iddiası gündem oldu. İkilinin sessiz sedasız ayrıldığı, Tatlıses'in yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

Gülçin Karakaya’dan sessiz sedasız ayrılan İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açtı! 39 yaş küçük yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

Tatlıses geçtiğimiz gün bir kadınla el ele pozunu paylaşmış ve "Deniz kenarında bazı evler vardır; ya lebiderya, bizimki de lebi orman" mesajını yazdı.

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Gülçin Karakaya’dan sessiz sedasız ayrılan İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açtı! 39 yaş küçük yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

Snob Magazin'in haberine göre; Ece adındaki bir kadınla aşk yaşamaya başlayan Tatlıses kendisinden 39 yaş küçük sevgili buldu.

Gülçin Karakaya’dan sessiz sedasız ayrılan İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açtı! 39 yaş küçük yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

Bodrum'da başlayan aşkın fotoğrafı ise Heidi ve dedesine benzetildi.

Gülçin Karakaya’dan sessiz sedasız ayrılan İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açtı! 39 yaş küçük yeni sevgilisi bakın kim çıktı!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, daha önce 'asistanım' dediği Gülçin Karakaya ile 1.5 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. "Resmi nikah yok, bizimki gönül evliliği" diyen Tatlıses'in sevgilisinden ayrılması şaşkınlık yarattı.

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