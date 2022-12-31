Giriş Tarihi: 31.12.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 14:03

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan cesaretiyle hayran bıraktı! Onu hiç böyle görmediniz!

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ayça Ayşin Turan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları arasında yer alıyor. Aşk yaşadıkları iddia edilen Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un arasındaki samimiyet ise dikkat çekti. Turan'a kendisini seçmesini söyleyen Boz, "Hiç birinize vermem, çok güzelsin" diyerek iltifatlar yağdırdı. Öte yandan; Ayça Ayşin Turan'ın sıfır makyajlı paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu. 30 yaşındaki Turan'ın bu karesi yorum rekoru kırmıştı. Güzel oyuncu, "Özel bir şey kullanıyor musunuz?" sorusuna da "Nemlendirici ve güneş koruyucu kremimi eksik etmiyorum. Bol su tüketiyorum" şeklinde yanıt vermişti. İşte Ayça Ayşin Turan'ın o çok konuşulan paylaşımı…