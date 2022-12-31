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Haberler Galeri Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan cesaretiyle hayran bıraktı! Onu hiç böyle görmediniz!
Giriş Tarihi: 31.12.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 14:03

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan cesaretiyle hayran bıraktı! Onu hiç böyle görmediniz!

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ayça Ayşin Turan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları arasında yer alıyor. Aşk yaşadıkları iddia edilen Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un arasındaki samimiyet ise dikkat çekti. Turan'a kendisini seçmesini söyleyen Boz, "Hiç birinize vermem, çok güzelsin" diyerek iltifatlar yağdırdı. Öte yandan; Ayça Ayşin Turan'ın sıfır makyajlı paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu. 30 yaşındaki Turan'ın bu karesi yorum rekoru kırmıştı. Güzel oyuncu, "Özel bir şey kullanıyor musunuz?" sorusuna da "Nemlendirici ve güneş koruyucu kremimi eksik etmiyorum. Bol su tüketiyorum" şeklinde yanıt vermişti. İşte Ayça Ayşin Turan'ın o çok konuşulan paylaşımı…

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan cesaretiyle hayran bıraktı! Onu hiç böyle görmediniz!

Ayça Ayşin Turan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları arasında yer alıyor. Aşk yaşadıkları iddia edilen Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un arasındaki samimiyet ise dikkat çekti. Turan'a kendisini seçmesini söyleyen Boz, "Hiç birinize vermem, çok güzelsin" diyerek iltifatlar yağdırdı.

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan cesaretiyle hayran bıraktı! Onu hiç böyle görmediniz!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un sözleri damga vurdu.

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Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan cesaretiyle hayran bıraktı! Onu hiç böyle görmediniz!

Uzun süredir aşk yaşadıkları konuşulan ve iddiaları her fırsatta yalanlayan ikili, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel çekimlerinde bir araya geldi.

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan cesaretiyle hayran bıraktı! Onu hiç böyle görmediniz!

Şarkı söyleyen Ayça Ayşin Turan'a kayıtsız kalmayarak dönen Murat Boz, "Merhaba Murat ben. Hiç birinize vermem. Çok güzelsin. Haberlerde okudum ve sen 'saçını ektir' demişsin. Ben de hemen ektirdim, beni seçmezsen söktürtürüm. İkilinin samimi konuşmaları dikkat çekerken yarışmanın ilerleyen dakikalarında da Murat Boz'un Özledim şarkısına düet yaptı.

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan cesaretiyle hayran bıraktı! Onu hiç böyle görmediniz!
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