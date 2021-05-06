Güzel oyuncu Miray Daner güzelliği ile hayran bıraktı! 'Gün geçtikçe eriyor' diyen takipçileri zayıflama sırrını merak etti!

Medcezir, Vatanım Sensin gibi dizilerle yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri hayrete düşürdü. Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Daner, uzun bir aradan sonra yeni kareler paylaştı. Güzelliği ile büyük beğeni aldı. Adeta düşman çatlatan güzel oyuncu, verdiği kilolarla da ilgi odağı oldu. 'Gün geçtikçe eriyor' diyen takipçileri zayıflama sırrını merak etti! Miray Daner'e övgü dolu yorumlar yaptı. İşte bir deri bir kemik kalan genç oyuncunun çok konuşulan son paylaşımı.