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Haberler Galeri Güzel oyuncu Miray Daner güzelliği ile hayran bıraktı! 'Gün geçtikçe eriyor' diyen takipçileri zayıflama sırrını merak etti!
Giriş Tarihi: 06.05.2021 06:27 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 06:32

Güzel oyuncu güzelliği ile hayran bıraktı! 'Gün geçtikçe eriyor' diyen takipçileri zayıflama sırrını merak etti!

, gibi dizilerle yıldızı parlayan genç oyuncu , yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri hayrete düşürdü. Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Daner, uzun bir aradan sonra yeni kareler paylaştı. Güzelliği ile büyük beğeni aldı. Adeta düşman çatlatan güzel oyuncu, verdiği kilolarla da ilgi odağı oldu. 'Gün geçtikçe eriyor' diyen takipçileri zayıflama sırrını merak etti! Miray Daner'e övgü dolu yorumlar yaptı. İşte bir deri bir kemik kalan genç oyuncunun çok konuşulan son paylaşımı.

Güzel oyuncu Miray Daner güzelliği ile hayran bıraktı! 'Gün geçtikçe eriyor' diyen takipçileri zayıflama sırrını merak etti!

Son yıllarda yıldızı parlayan genç oyuncu güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. , , Hakan: Muhafız gibi yapımlarla büyük çıkış yakalayan Miray Daner verdiği kilolarla takipçilerini şaşırttı.

Güzel oyuncu Miray Daner güzelliği ile hayran bıraktı! 'Gün geçtikçe eriyor' diyen takipçileri zayıflama sırrını merak etti!

'in görenleri büyüledi.

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Güzel oyuncu Miray Daner güzelliği ile hayran bıraktı! 'Gün geçtikçe eriyor' diyen takipçileri zayıflama sırrını merak etti!

Sosyal medyayı da aktif kullanan Instagram'da 1.3 milyon takipçisi var.

Güzel oyuncu Miray Daner güzelliği ile hayran bıraktı! 'Gün geçtikçe eriyor' diyen takipçileri zayıflama sırrını merak etti!

sosyal medyada yeni fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

Güzel oyuncu Miray Daner güzelliği ile hayran bıraktı! 'Gün geçtikçe eriyor' diyen takipçileri zayıflama sırrını merak etti!

'in son pozuna yorum ve beğeni yağdı.

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