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Haberler Galeri Güzel oyuncunun Aydan Şener'in kızı olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin...
Giriş Tarihi: 02.10.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 14:46

Güzel oyuncunun Aydan Şener'in kızı olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin...

Güzel oyuncu Aydan Şener'in kızı da oyuncu. Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Medcezir dizisinde oynadığını duyanlar çok şaşırıyor. Eski futbolcu Ayhan Akbin ve oyuncu Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin ilk oyunculuk deneyimi olarak Medcezir dizisinde Tuğçe karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. 32 yaşındaki genç oyuncu güzelliği ile nam salmış annesi Aydan Şener'in izinden gidiyor. Şimdilerde dizide tanıdığımız halinden oldukça farklı görünen Ecem Akbin'in bu değişikliğinin ardında verdiği kilolarla birlikte geçirdiği estetik operasyonlar olduğu konuşuluyor. Aydan Şener'in son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı kızı Ecem Akbin'in bebeklik fotoğrafına hayranlarından beğeni yağdı. İşte değişimi ile de dikkat çeken genç oyuncu, Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

Güzel oyuncunun Aydan Şener’in kızı olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Aydan Şener’in kızı Ecem Akbin...

Güzel oyuncu Aydan Şener'in kızı da oyuncu. Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Medcezir dizisinde oynadığını duyanlar çok şaşırıyor.

Güzel oyuncunun Aydan Şener’in kızı olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Aydan Şener’in kızı Ecem Akbin...

Eski futbolcu Ayhan Akbin ve oyuncu Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin ilk oyunculuk deneyimi olarak Medcezir dizisinde Tuğçe karakteri ile kamera karşısına geçmiştir.

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Güzel oyuncunun Aydan Şener’in kızı olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Aydan Şener’in kızı Ecem Akbin...

32 yaşındaki genç oyuncu güzelliği ile nam salmış annesi Aydan Şener'in izinden gidiyor.

Güzel oyuncunun Aydan Şener’in kızı olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Aydan Şener’in kızı Ecem Akbin...

Şimdilerde dizide tanıdığımız halinden oldukça farklı görünen Ecem Akbin'in bu değişikliğinin ardında verdiği kilolarla birlikte geçirdiği estetik operasyonlar olduğu konuşuluyor.

Güzel oyuncunun Aydan Şener’in kızı olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Aydan Şener’in kızı Ecem Akbin...

Aydan Şener'in son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı kızı Ecem Akbin'in bebeklik fotoğrafına hayranlarından beğeni yağdı.

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