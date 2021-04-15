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Haberler Galeri Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'iydi... Usta oyuncu Ahmet Sezerel'i yıllar bakın nasıl değiştirdi...
Giriş Tarihi: 15.04.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 16:00

'nın 'Çalışkan Ahmet'iydi... Usta oyuncu 'i yıllar bakın nasıl değiştirdi...

'nın Çalışkan Ahmet'i olarak hafızalara kazınan 'ın masum yüzlü yakışıklılarından 'i şimdi ne yapıyor? Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane yapımlarından aşina olduğumuz usta oyuncu Ahmet Sezerel'in yıllar içindeki değişimi merak konusu oldu. Resmi instagram hesabında kısaca kendisi hakkında çok eskiden aktör, yönetmen yardımcısı, yönetmen, fotoğrafçı. Şimdi baba ve dede olarak tanımlamaktadır. İşte Türk sinemasına damga vuran Hababam Sınıfı serisinde 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel ve diğer ...

Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'iydi... Usta oyuncu Ahmet Sezerel'i yıllar bakın nasıl değiştirdi...

'nın Çalışkan Ahmet'i olarak hafızalara kazınan 'ın masum yüzlü yakışıklılarından 'i şimdi ne yapıyor?

Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'iydi... Usta oyuncu Ahmet Sezerel'i yıllar bakın nasıl değiştirdi...

Türk sinemasının ve 'ın efsane yapımlarından aşina olduğumuz usta oyuncu 'in yıllar içindeki değişimi merak konusu oldu.

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Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'iydi... Usta oyuncu Ahmet Sezerel'i yıllar bakın nasıl değiştirdi...

Resmi instagram hesabında kısaca kendisi hakkında çok eskiden aktör, yönetmen yardımcısı, yönetmen, fotoğrafçı. Şimdi baba ve dede olarak tanımlamaktadır.

Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'iydi... Usta oyuncu Ahmet Sezerel'i yıllar bakın nasıl değiştirdi...

İşte Türk sinemasına damga vuran serisinde 'Çalışkan Ahmet'i ve diğer ...

Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'iydi... Usta oyuncu Ahmet Sezerel'i yıllar bakın nasıl değiştirdi...
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