Giriş Tarihi: 18.04.2022 14:08
Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
14:22
Hadise kaleyi içten fethediyor! Hadise müstakbel görümcesini paylaştı gören hayran kaldı!
Hadise ile Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta aile arasında gizli bir törenle nişanlanmıştı. Evlenmek için çok beklemek istemeyen aşıklar, düğün için harekete geçmişti. Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler düğün mekanı arayışına başlamıştı. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğününe sponsor olmak Türkiye'de birçok ünlü otel adeta birbiriyle yarışıyor. Mehmet Dinçerler'e sırıl sıklam aşık olan Hadise nişanlısının ailesi tarafından da çok seviliyor. 36 yaşındaki Hadise, geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler ile kardeşi Tuğba'nın düğününe katılmıştı. Aile pozu veren Hadise, müstakbel kayınvalidesi ve görümceleriyle bol bol eğlenmişti. Hadise nişanlısı Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin doğum gününü unutmadı. Gelin-görümce güzellikleriyle hayran bıraktı! İşte Hadise'nin görümcesi ile paylaşımı...