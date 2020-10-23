Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan tatile doymadı! 22'lik Zeynep Alkan'ın iddialı pozları yine gündem oldu!

Geçtiğimiz günlerde 22. yaşını derin yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozlarla kutlayan Zeynep Alkan tatile doyamadı. Hamdi Alkan'ın kendi gibi oyuncu kızı Zeynep Alkan sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Güzelliği ile beğeni toplayan Zeynep Alkan sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Oyunculuk eğitimini Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki bir okulda sürdüren Zeynep Alkan tatil pozları ile yine çok konuşuluyor. İşte Zeynep Alkan'ın Instagram halleri...