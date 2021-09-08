Hande yine çok iddialı! Hande Erçel ayna pozu ile karın kaslarını sergiledi!

Güzel oyuncu Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile gerçeğe dönüşen dizi aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor. Haklarında sık sık çıkan aşk dedikoduları sonunda çıktıkları Maldivler tatilinde birlikteliklerini ilan eden Hande Erçel ile Kerem Bürsin son dönemin en çok yakıştırılan çiftlerinden.