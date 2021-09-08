Hande yine çok iddialı! Hande Erçel ayna pozu ile karın kaslarını sergiledi!

Güzel oyuncu Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile gerçeğe dönüşen dizi aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor. İlişkilerinin evlilik yolunda ilerlediği konuşulan gözde çift Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yediği içtiği ayrı gitmiyor. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in hayranları da ikilinin güzel haberlerini dört gözle bekliyor. Tatil pozları ile bu yaza damga vuran ikiliden Hande Erçel bu kez ayna pozu ile güzelliğini sergiledi. Siyah büstiyeri ile ayna karşısında poz veren Hande Erçel'in karın kasları dikkat çekti. İşte geçmişteki balık etli halinden eser kalmayan Hande Erçel'in birbirinden iddialı pozları...