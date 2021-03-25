Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin doğal güzelliğini konuşturdu! Ebru Şahin'e Aşk yaradı yorumları...

Son dönemim adını zirveye yazdıran oyuncularından Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin geçtiğimiz haftalarda sosyal medya detoksuna girmişti. Instagram'da 3.5 milyon takipçisi olan Ebru Şahin sosyal medya hesabını askıya almış bu durum sevgilisi Cedi Osman ile ayrılık dedikodularına yol açmıştı. Sonrasında sosyal medya detoksuna girdiğini açıklayan Ebru Şahin' bir döndü pir döndü. Yeni pozlarıyla ilgi odağı olan Ebru Şahin paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Takipçilerinin beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu Ebru Şahin güzelliğiyle mest etti...