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Haberler Galeri Herkes minik Kerem'i merak ediyordu! Fahriye Evcen hastane çıkışı açıkladı! Bakın Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Kerem kime benziyormuş...
Giriş Tarihi: 21.01.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 13:48

Herkes minik Kerem'i merak ediyordu! Fahriye Evcen hastane çıkışı açıkladı! Bakın Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Kerem kime benziyormuş...

Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit ikinci kez baba olmanın sevincini yaşıyor. Fahriye Evcen'den müjdeli haber gelmişti. Geçtiğimiz çarşamba günü doğum yapan Fahriye Evcen ikinci kez erkek çocuk annesi oldu. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarına Kerem adını koydu. Minik Kerem'in kime benzediği merak konusu olurken çift hastane çıkışı görüntülendi. Oğulları Kerem ile taburcu olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti soruları yanıtsız bırakmadı. Fahriye Evcen oğlu Kerem'in kime benzediğini de açıkladı. İşte doğum sonrası Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ile ilk karesi...

Herkes minik Kerem’i merak ediyordu! Fahriye Evcen hastane çıkışı açıkladı! Bakın Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğlu Kerem kime benziyormuş...

Ekranların sevilen oyuncularından Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği ünlü isimlerden. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftlerden olan çiftten son olarak güzel haber gelmişti.

Herkes minik Kerem’i merak ediyordu! Fahriye Evcen hastane çıkışı açıkladı! Bakın Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğlu Kerem kime benziyormuş...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci bebekleri geçtiğimiz çarşamba günü dünyaya geldi.

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Herkes minik Kerem’i merak ediyordu! Fahriye Evcen hastane çıkışı açıkladı! Bakın Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğlu Kerem kime benziyormuş...

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran ünlü çift ikinci bebekleri Kerem'i kucaklarına aldılar.

Herkes minik Kerem’i merak ediyordu! Fahriye Evcen hastane çıkışı açıkladı! Bakın Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğlu Kerem kime benziyormuş...

Oğlu Kerem'e kavuşan Fahriye Evcen, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Herkes minik Kerem’i merak ediyordu! Fahriye Evcen hastane çıkışı açıkladı! Bakın Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğlu Kerem kime benziyormuş...

Ünlü çift son olarak minik oğulları Kerem ile hastaneden taburcu olurken görüntülendi. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti soruları yanıtsız bırakmadı.

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