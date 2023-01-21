Giriş Tarihi: 21.01.2023 13:43
Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
13:48
Herkes minik Kerem'i merak ediyordu! Fahriye Evcen hastane çıkışı açıkladı! Bakın Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Kerem kime benziyormuş...
Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit ikinci kez baba olmanın sevincini yaşıyor. Fahriye Evcen'den müjdeli haber gelmişti. Geçtiğimiz çarşamba günü doğum yapan Fahriye Evcen ikinci kez erkek çocuk annesi oldu. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarına Kerem adını koydu. Minik Kerem'in kime benzediği merak konusu olurken çift hastane çıkışı görüntülendi. Oğulları Kerem ile taburcu olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti soruları yanıtsız bırakmadı. Fahriye Evcen oğlu Kerem'in kime benzediğini de açıkladı. İşte doğum sonrası Fahriye Evcen'in oğlu Kerem ile ilk karesi...