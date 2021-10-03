‘Hürrem Sultan’ olarak gönüllere taht kuran Meryem Uzerli’den güzellik itirafı!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan taze anne, 6,7 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu Meryem Uzerli, verdiği röportajda 'Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı 'Hürrem Sultan' için "Geçmişte gerçekten yaşamış, tarihi karakteri oynamak bir onurdu" dedi. İşte Meryem Uzerli'nin ilginç ve çarpıcı açıklamaları...