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Haberler Galeri ‘Hürrem Sultan’ olarak gönüllere taht kuran Meryem Uzerli’den güzellik itirafı!
Giriş Tarihi: 03.10.2021 14:23 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 14:25

Hürrem Sultan’ olarak gönüllere taht kuran Meryem Uzerli’den güzellik itirafı!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan taze anne, 6,7 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu Meryem Uzerli, verdiği röportajda 'Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı 'Hürrem Sultan' için "Geçmişte gerçekten yaşamış, tarihi karakteri oynamak bir onurdu" dedi. İşte Meryem Uzerli'nin ilginç ve çarpıcı açıklamaları...

‘Hürrem Sultan’ olarak gönüllere taht kuran Meryem Uzerli’den güzellik itirafı!

Meryem Uzerli, MAG dergisine röportaj verdi. 'Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı 'Hürrem Sultan' için "Geçmişte gerçekten yaşamış, tarihi karakteri oynamak bir onurdu" dedi. İşte Meryem Uzerli'nin ilginç ve çarpıcı açıklamaları...

‘Hürrem Sultan’ olarak gönüllere taht kuran Meryem Uzerli’den güzellik itirafı!

"Benim için hikâye, oynayacağım karakter ve projeye karşı ne hissettiğim çok önemli."

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‘Hürrem Sultan’ olarak gönüllere taht kuran Meryem Uzerli’den güzellik itirafı!

"Oynayacağım karakterle yatar, onunla kalkarım. Kısacası tüm dünyam o karakter olur. "

‘Hürrem Sultan’ olarak gönüllere taht kuran Meryem Uzerli’den güzellik itirafı!

"Kalıcı olan kalbin güzel olması, gerisi hiç önemli değil."

‘Hürrem Sultan’ olarak gönüllere taht kuran Meryem Uzerli’den güzellik itirafı!

"İnsanların yaptığım işi sevmesi beni çok mutlu ediyor. Demek ki beni duygusal bir varlık olarak hissediyorlar! Bundan daha büyük hediye olamaz."

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