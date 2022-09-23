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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde güzelliğiyle hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 23.09.2022 16:10

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde güzelliğiyle hayran bıraktı!

İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş son olarak erkek kardeşi İdo Tatlıses'in düğününde görüntülenmişti. Melek Zübeyde'nin annesi Perihan Savaş'tan da bir erkek kardeşi var. Melek Zübeyde Akkaş son olarak kardeşi Savaş Zafer ile birlikte verdiği bir pozla dikkat çekti. Melek Zübeyde Akkaş'ın son haline "Annesinin kopyası" yorumları yağdı.

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde güzelliğiyle hayran bıraktı!

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde güzelliğiyle hayran bıraktı!

İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor.

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İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde güzelliğiyle hayran bıraktı!

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor.

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde güzelliğiyle hayran bıraktı!

Perihan Savaş geçtiğimiz aylarda 38 yaşına basan kızı Melek Zübeyde'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı.

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde güzelliğiyle hayran bıraktı!

Perihan Savaş'ın 'Canım kuzum seni çok seviyorum, gururum Allah'ım seni, evlatlarını, eşini korusun. İyi ki doğdun iyi ki' sözleri ilgi odağı olmuştu.

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