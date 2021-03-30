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Haberler Galeri İclal Aydın'a aşk yaradı! Gamzeli güzel İclal Aydın 3 ayda incecik oldu! Eski halinden eser yok...

'a aşk yaradı! Gamzeli güzel İclal Aydın 3 ayda incecik oldu! Eski halinden eser yok...

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu son olarak Ege'nin Hamsisi dizisinde boy göstermiş sonrasında Urla'da sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı. Zamanının büyük bölümü yazdığı romanına ayıran İclal Aydın gönlünü kendi gibi oyuncu 'e kaptırmıştı. İclal Aydın'a aşk yaradı. Gamzeli güzel İclal Aydın 3 ayda sıkı bir diyetle incecik oldu. Verdiği kilolar sonrası paylaşımda bulunan övgüler topladı. İclal Aydın yıllar önceki haline geri döndü... İşte fazla kilolarından kurtulan ...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 16:06
İclal Aydın'a aşk yaradı! Gamzeli güzel İclal Aydın 3 ayda incecik oldu! Eski halinden eser yok...

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu son olarak Ege'nin Hamsisi dizisinde boy göstermiş sonrasında Urla'da sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı.

İclal Aydın'a aşk yaradı! Gamzeli güzel İclal Aydın 3 ayda incecik oldu! Eski halinden eser yok...

Zamanının büyük bölümü yazdığı romanına ayıran gönlünü kendi gibi oyuncu 'e kaptırmıştı.

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İclal Aydın'a aşk yaradı! Gamzeli güzel İclal Aydın 3 ayda incecik oldu! Eski halinden eser yok...

'a aşk yaradı.

İclal Aydın'a aşk yaradı! Gamzeli güzel İclal Aydın 3 ayda incecik oldu! Eski halinden eser yok...

Gamzeli güzel 3 ayda sıkı bir diyetle incecik oldu.

İclal Aydın'a aşk yaradı! Gamzeli güzel İclal Aydın 3 ayda incecik oldu! Eski halinden eser yok...

İşte fazla kilolarından kurtulan 'ın değişimi...

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