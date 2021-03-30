İclal Aydın'a aşk yaradı! Gamzeli güzel İclal Aydın 3 ayda incecik oldu! Eski halinden eser yok...

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın son olarak Ege'nin Hamsisi dizisinde boy göstermiş sonrasında Urla'da sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı. Zamanının büyük bölümü yazdığı romanına ayıran İclal Aydın gönlünü kendi gibi oyuncu Erdinç Gülener'e kaptırmıştı. İclal Aydın'a aşk yaradı. Gamzeli güzel İclal Aydın 3 ayda sıkı bir diyetle incecik oldu. Verdiği kilolar sonrası paylaşımda bulunan İclal Aydın'ın son hali övgüler topladı. İclal Aydın yıllar önceki haline geri döndü... İşte fazla kilolarından kurtulan İclal Aydın'ın değişimi...