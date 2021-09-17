İclal Aydın’dan duygusal doğum anısı! Bakın kızı Lal’i kucağına aldığında İclal Aydın’ın elini tutan ünlü isim kimdi...

Geçtiğimiz günlerde 50 yaşına basan İclal Aydın kızı Lal'in sürpriz doğum günü kutlaması ile duygusal anlar yaşamıştı. Zamanının büyük bölümü yazdığı kitaplara ayıran ve Urla'da sakin bir hayat süren İclal Aydın verdiği kilolar sonrası değişimi ile de adından söz ettirmişti. İclal Aydın son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Kızı Lal'i kucağına aldığı günden karesini paylaşan İclal Aydın, o dönem çocuk sahibi olabilmek için büyük çaba veren yakın arkadaşı Eda Özülkü ile yaşadığı duygu dolu anları satırlara döktü. İşte İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal'in doğumuna ait anılarını dile getirdiği paylaşımı...