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Haberler Galeri İhanet iddiasına Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan yanıt geldi! Meğer Özcan Deniz sevgilisi Samar Dadgar ile...
Giriş Tarihi: 16.09.2022 16:19 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 16:31

İhanet iddiasına Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan yanıt geldi! Meğer Özcan Deniz sevgilisi Samar Dadgar ile...

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşadığı Feyza Aktan ile aynı yıl Mart ayında nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin mutlulukları kısa sürmüş ve 15 aylık evliliğin ardından boşanmışlardı. Çift, boşandıktan sonra da birçok kez farklı suçlamalar nedeniyle davalık olmuşlardı. Aralarında soğuk rüzgarlar esen eski çift Özcan Deniz ile Feyza Aktan son olarak şarkıcının yaşadığı yeni aşk ile ilgili ortaya atılan ihanet iddiaları ile karşı karşıya geldi. Konuşulanlara göre; Özcan Deniz ve Samar Dadgar aşkı, ünlü şarkıcı boşanmadan aylar önce başlamış. Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan ihanet iddiaları ile ilgili ilk açıklama geldi.

İhanet iddiasına Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’dan yanıt geldi! Meğer Özcan Deniz sevgilisi Samar Dadgar ile...

Aralarında soğuk rüzgarlar esen eski çift Özcan Deniz ile Feyza Aktan son olarak şarkıcının yaşadığı yeni aşk ile ilgili ortaya atılan ihanet iddiaları ile karşı karşıya geldi.

İhanet iddiasına Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’dan yanıt geldi! Meğer Özcan Deniz sevgilisi Samar Dadgar ile...

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 2016'da aşk yaşadığı Feyza Aktan ile aynı yıl Mart ayında nikah masasına oturmuştu.

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İhanet iddiasına Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’dan yanıt geldi! Meğer Özcan Deniz sevgilisi Samar Dadgar ile...

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018'de dünyaya gelmişti. Ancak çiftin mutlulukları kısa sürmüş ve 15 aylık evliliğin ardından boşanmışlardı. Çift, boşandıktan sonra da birçok kez farklı suçlamalar nedeniyle davalık olmuşlardı.

İhanet iddiasına Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’dan yanıt geldi! Meğer Özcan Deniz sevgilisi Samar Dadgar ile...

Eski çiftin yuvasını İranlı modacı Samar Dadgar mı yıktı?

İhanet iddiasına Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’dan yanıt geldi! Meğer Özcan Deniz sevgilisi Samar Dadgar ile...

Konuşulanlara göre; Özcan Deniz ve Samar Dadgar aşkı, ünlü şarkıcı boşanmadan aylar önce başlamış.

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