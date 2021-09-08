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Haberler Galeri İlayda Alişan'ın yüzündeki değişim olay oldu! "İlayda da estetikli güzeller kervanına katıldı"
Giriş Tarihi: 08.09.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 13:15

İlayda Alişan'ın yüzündeki değişim olay oldu! "İlayda da estetikli güzeller kervanına katıldı"

Son dönemin yükselen yıldız oyuncuları arasında yer alan 25 yaşındaki İlayda Alişan, her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Serkay Tütüncü ile geçen haftalarda yollarını ayıran Alişan, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Instagram'da 2,5 milyon takipçiye hitap eden güzel oyuncu İlayda Alişan, son olarak yüzündeki değişimle sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Yüzü hayli şiş duran 25 yaşındaki oyuncunun estetikle mi, photoshopla mı yoksa makyaj hilesi ile mi böyle göründüğü tartışma konusu oldu. İlayda Alişan'ın son hali "İlayda da estetikli güzeller kervanına katıldı" yorumları yaptırdı.

İlayda Alişan’ın yüzündeki değişim olay oldu! İlayda da estetikli güzeller kervanına katıldı

Oyuncu İlayda Alişan, derin dekolteli elbisesiyle takipçilerini büyüledi.

İlayda Alişan’ın yüzündeki değişim olay oldu! İlayda da estetikli güzeller kervanına katıldı

Son olarak Masumiyet dizisinde canlandırdığı Ela karakteri ile izleyici ile buluşan İlayda Alişan, yapımın final yapmasının ardından rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlamış ve uzun süre gündem olmuştu.

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İlayda Alişan’ın yüzündeki değişim olay oldu! İlayda da estetikli güzeller kervanına katıldı

Tütüncü ile geçen haftalarda yollarını ayıran Alişan, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

İlayda Alişan’ın yüzündeki değişim olay oldu! İlayda da estetikli güzeller kervanına katıldı

DÜĞÜN TARZI

Bir arkadaşının düğününe katılan oyuncu, o anlara ait kareleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Genç oyuncunun fotoğrafına binlerce beğeni ver yorum yağdı.

İlayda Alişan’ın yüzündeki değişim olay oldu! İlayda da estetikli güzeller kervanına katıldı

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, İlayda Alişan'ın göğüslerine silikon taktırdığını iddia etti.

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