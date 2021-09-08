İlayda Alişan'ın yüzündeki değişim olay oldu! "İlayda da estetikli güzeller kervanına katıldı"

Son dönemin yükselen yıldız oyuncuları arasında yer alan 25 yaşındaki İlayda Alişan, her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Serkay Tütüncü ile geçen haftalarda yollarını ayıran Alişan, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Instagram'da 2,5 milyon takipçiye hitap eden güzel oyuncu İlayda Alişan, son olarak yüzündeki değişimle sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Yüzü hayli şiş duran 25 yaşındaki oyuncunun estetikle mi, photoshopla mı yoksa makyaj hilesi ile mi böyle göründüğü tartışma konusu oldu. İlayda Alişan'ın son hali "İlayda da estetikli güzeller kervanına katıldı" yorumları yaptırdı.