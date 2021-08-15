İlayda Alişan'ın yüzündeki değişim olay oldu! "İlayda da estetikli güzeller kervanına katıldı" yorumları yağdı...

Son dönemin yükselen yıldız oyuncuları arasında yer alan 25 yaşındaki İlayda Alişan, her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Final yapan "Masumiyet" dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile yeni bir aşka yelken açan İlayda Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı aşk paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Instagram'da 2,5 milyon takipçiye hitap eden güzel oyuncu İlayda Alişan, son olarakyüzündeki değişimle sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Yüzü hayli şiş duran 25 yaşındaki oyuncunun estetikle mi, photoshopla mı yoksa makyaj hilesi ile mi böyle göründüğü tartışma konusu oldu.İlayda Alişan'ın son hali "İlayda da estetikli güzeller kervanına katıldı" yorumları yaptırdı.