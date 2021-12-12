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Haberler Galeri İmaj tazeleyen Şeyma Subaşı paylaşıma doymuyor! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni imajı...
Giriş Tarihi: 12.12.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 12:44

İmaj tazeleyen Şeyma Subaşı paylaşıma doymuyor! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni imajı...

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışmıştı. Aşk pozlarına kaldığı yerden devam eden Şeyma Subaşı son olarak Las Vegas tatilinin ardından ailesini görmek için İstanbul'a dönmüştü. Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı ilk iş olarak imaj tazeledi. Düz saçlarını dalgalı yapan Şeyma Subaşı'nın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Şeyma Subaşı'na bir kısım takipçisi yeni imajına beğeni yağdırırken bir kısım ise "Düz daha iyiydi" yorumlarında bulundu. İşte Şeyma Subaşı'nın son hali...

İmaj tazeleyen Şeyma Subaşı paylaşıma doymuyor! İşte Şeyma Subaşı’nın yeni imajı...

Uzun süredir, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

İmaj tazeleyen Şeyma Subaşı paylaşıma doymuyor! İşte Şeyma Subaşı’nın yeni imajı...

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışmıştı.

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İmaj tazeleyen Şeyma Subaşı paylaşıma doymuyor! İşte Şeyma Subaşı’nın yeni imajı...

Aşk pozlarına kaldığı yerden devam eden Şeyma Subaşı son olarak Las Vegas tatilinin ardından ailesini görmek için İstanbul'a dönmüştü.

İmaj tazeleyen Şeyma Subaşı paylaşıma doymuyor! İşte Şeyma Subaşı’nın yeni imajı...

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı ilk iş olarak imaj tazeledi.

İmaj tazeleyen Şeyma Subaşı paylaşıma doymuyor! İşte Şeyma Subaşı’nın yeni imajı...

Düz saçlarını dalgalı yapan Şeyma Subaşı'nın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.

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