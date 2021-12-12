İmaj tazeleyen Şeyma Subaşı paylaşıma doymuyor! İşte Şeyma Subaşı’nın yeni imajı...

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışmıştı. Aşk pozlarına kaldığı yerden devam eden Şeyma Subaşı son olarak Las Vegas tatilinin ardından ailesini görmek için İstanbul'a dönmüştü. Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı ilk iş olarak imaj tazeledi. Düz saçlarını dalgalı yapan Şeyma Subaşı'nın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Şeyma Subaşı'na bir kısım takipçisi yeni imajına beğeni yağdırırken bir kısım ise "Düz daha iyiydi" yorumlarında bulundu. İşte Şeyma Subaşı'nın son hali...