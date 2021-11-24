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Haberler Galeri İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşegül Doğan estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Son hali ağızları açık bıraktı...
Giriş Tarihi: 24.11.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 09:28

İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşegül Doğan estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Son hali ağızları açık bıraktı...

Moda yarışması 'İşte Benim Stilim' ile şöhreti yakalayan Ayşegül Doğan, şimdilerde değişimiyle gündemden düşmüyor. Geçirdiği estetik operasyonlar ile bambaşka birine dönüşen Doğan, katıldığı bir canlı yayında estetik itirafında bulunmuştu. Ayşegül Melisa Doğan'ın değişimine "Yüz nakli mi yaptırdın" eleştirileri yağmıştı. Son hali ile Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'a ve Aslıhan Doğan'a benzetilen Ayşegül Melisa Doğan, yeni pozuyla bir kez daha olay yarattı.

İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşegül Doğan estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Son hali ağızları açık bıraktı...

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Ayşegül Melisa Doğan son görüntüsüyle gündeme geldi.

İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşegül Doğan estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Son hali ağızları açık bıraktı...

Yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen ünlü yarışmacının son paylaşımına yorum yağdı.

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İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşegül Doğan estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Son hali ağızları açık bıraktı...

Yeni bir pozunu paylaşan eski yarışmacıyı görenler şoke oldu.

İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşegül Doğan estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Son hali ağızları açık bıraktı...

Doğan'a takipçileri "Evrim evrim olalı böyle bir evrim görmedi" yorumlarında bulundu.

İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşegül Doğan estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Son hali ağızları açık bıraktı...

Bazı takipçileri ise "Kendini yeniden yaratmışsın" diyerek eski yarışmacıyı eleştirdi.

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