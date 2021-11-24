Giriş Tarihi: 24.11.2021 09:25Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 09:28
İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşegül Doğan estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız! Son hali ağızları açık bıraktı...
Moda yarışması 'İşte Benim Stilim' ile şöhreti yakalayan Ayşegül Doğan, şimdilerde değişimiyle gündemden düşmüyor. Geçirdiği estetik operasyonlar ile bambaşka birine dönüşen Doğan, katıldığı bir canlı yayında estetik itirafında bulunmuştu. Ayşegül Melisa Doğan'ın değişimine "Yüz nakli mi yaptırdın" eleştirileri yağmıştı. Son hali ile Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'a ve Aslıhan Doğan'a benzetilen Ayşegül Melisa Doğan, yeni pozuyla bir kez daha olay yarattı.