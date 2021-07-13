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Haberler Galeri İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın beyaz bikinili paylaşımı dillere düştü! 'Bu kadarına nasıl cesaret ettin?'
Giriş Tarihi: 13.07.2021 16:19 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 16:25

İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın beyaz bikinili paylaşımı dillere düştü! 'Bu kadarına nasıl cesaret ettin?'

'İşte Benim Stilim' ve 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, paylaştığı beyaz bikinili fotoğrafıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Candan'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Nihal Candan'ın her karesiyle olay yarattı. Candan, yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Nihal Candan kardeşi Bahar Candan gibi sosyal medyayı aktif kullanıyor. İki kardeş otel odasında kalmaya ve oradan dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Candan son olarak beyaz bikinisiyle paylaşımlar yaptı. Candan'ın takipçileri "Açıldıkça açılıyor" yorumu yaptı. İşte sosyal medyayı sallayan o pozlar…

İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın beyaz bikinili paylaşımı dillere düştü! 'Bu kadarına nasıl cesaret ettin?'

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Nihal Candan, Ege tatilinde yayınladığı karelerle takipçilerinden övgü dolu mesajlar aldı. Beyaz bikini giyen Candan'a yorum yağdı.

İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın beyaz bikinili paylaşımı dillere düştü! 'Bu kadarına nasıl cesaret ettin?'

'İşte Benim Stilim' ve 'Survivor' yarışmalarıyla adından söz ettiren Nihal Candan, tatil sezonunu Ege'de açtı. Beyaz bikinisiyle pozlar veren Candan, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın beyaz bikinili paylaşımı dillere düştü! 'Bu kadarına nasıl cesaret ettin?'

Candan, iskelede paylaştığı pozlara güneş emojisi koydu.

İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın beyaz bikinili paylaşımı dillere düştü! 'Bu kadarına nasıl cesaret ettin?'

Candan'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

İşte Benim Stilim'le ünlenen Nihal Candan’ın beyaz bikinili paylaşımı dillere düştü! 'Bu kadarına nasıl cesaret ettin?'

Nihal Candan'ın her karesiyle olay yarattı. Candan, yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

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