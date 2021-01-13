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Haberler Galeri İtalyan paparaziler Can Yaman'ı çapkınlıkta yakaladı! Yakışıklı oyuncu gönlünü İtalya’nın ünlü spor spikerleri Diletta Leotta'ya kaptırdı!

İtalyan paparaziler 'ı çapkınlıkta yakaladı! Yakışıklı oyuncu gönlünü ’nın ünlü spor spikerleri 'ya kaptırdı!

Bir reklamı çekimi için 'da bulunan İtalyan paparazilerden kaçamadı. İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu çapkınlıkta yakalandı. İtalya medyası İtalya'nın ünlü spor spikerlerinden 'nın görüntülerini yayınlayarak birliktelik yaşadıklarını yazdı. olarak ifade edilen Diletta Leotta ülkemizde de ilgi odağı oldu. İşte Can Yaman ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan 29 yaşındaki ünlü spiker Diletta Leotta...

Giriş Tarihi: 13.01.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 16:04
İtalyan paparaziler Can Yaman'ı çapkınlıkta yakaladı! Yakışıklı oyuncu gönlünü İtalya’nın ünlü spor spikerleri Diletta Leotta'ya kaptırdı!

Bir reklamı çekimi için 'da bulunan İtalyan paparazilerden kaçamadı. İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu çapkınlıkta yakalandı.

İtalyan paparaziler Can Yaman'ı çapkınlıkta yakaladı! Yakışıklı oyuncu gönlünü İtalya’nın ünlü spor spikerleri Diletta Leotta'ya kaptırdı!

medyası İtalya'nın ünlü spor spikerlerinden 'nın görüntülerini yayınlayarak birliktelik yaşadıklarını yazdı.

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İtalyan paparaziler Can Yaman'ı çapkınlıkta yakaladı! Yakışıklı oyuncu gönlünü İtalya’nın ünlü spor spikerleri Diletta Leotta'ya kaptırdı!

İtalyan Chi dergisi ve ünlü spor spikeri Roma'daki otelde görüntüledi.

İtalyan paparaziler Can Yaman'ı çapkınlıkta yakaladı! Yakışıklı oyuncu gönlünü İtalya’nın ünlü spor spikerleri Diletta Leotta'ya kaptırdı!

Bir reklamı çekimi için 'da bulunan 'ın, ile aynı otelde kaldığı ifade edildi.

İtalyan paparaziler Can Yaman'ı çapkınlıkta yakaladı! Yakışıklı oyuncu gönlünü İtalya’nın ünlü spor spikerleri Diletta Leotta'ya kaptırdı!

Yayınlanan haberde "Türk oyuncu ile Roma'nın merkezindeki büyük bir otelde beş gün geçirdiler" denildi.

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