Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Jülide Ateş adını güzellik yarışmasıyla duyurmuştu! Kariyerine spikerlikle devam eden Jülide Ateş şimdi ise…

adını güzellik yarışmasıyla duyurmuştu! Kariyerine spikerlikle devam eden Jülide Ateş şimdi ise…

"Miss Turkey Güzellik Yarışması" geçmişten günümüze kadar birçok genç kızın rüyasını süslemeyi başardı. 1990 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında birinci Özlem Gültekin seçildi. Fakat kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde yarışmanın ikincisi çıktı. Kısa bir süre mankenlik yapan Jülide Ateş, kariyerine sunuculukla devam etti. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olan Jülide Ateş, güzelliğiyle ve başarısıyla 90'lı yıllara damga vurmayı başardı. Jülide Ateş, uzun yıllar ulusal kanallarda haber bültenleri sunarak büyük başarı yakaladı. İşte Jülide Ateş ve diğer ünlü isimlerin son hali…

Giriş Tarihi: 01.03.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 11:42
Jülide Ateş adını güzellik yarışmasıyla duyurmuştu! Kariyerine spikerlikle devam eden Jülide Ateş şimdi ise…

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM - TWITTER

Jülide Ateş adını güzellik yarışmasıyla duyurmuştu! Kariyerine spikerlikle devam eden Jülide Ateş şimdi ise…

BBG MELİH

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Jülide Ateş adını güzellik yarışmasıyla duyurmuştu! Kariyerine spikerlikle devam eden Jülide Ateş şimdi ise…

BBG MELİH

Jülide Ateş adını güzellik yarışmasıyla duyurmuştu! Kariyerine spikerlikle devam eden Jülide Ateş şimdi ise…

MURAT BOZ

Jülide Ateş adını güzellik yarışmasıyla duyurmuştu! Kariyerine spikerlikle devam eden Jülide Ateş şimdi ise…

MURAT BOZ

Jülide Ateş adını güzellik yarışmasıyla duyurmuştu! Kariyerine spikerlikle devam eden Jülide Ateş şimdi ise…

MURAT BOZ

Jülide Ateş adını güzellik yarışmasıyla duyurmuştu! Kariyerine spikerlikle devam eden Jülide Ateş şimdi ise…

MURAT BOZ

BİZE ULAŞIN