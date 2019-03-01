Jülide Ateş adını güzellik yarışmasıyla duyurmuştu! Kariyerine spikerlikle devam eden Jülide Ateş şimdi ise…

"Miss Turkey Güzellik Yarışması" geçmişten günümüze kadar birçok genç kızın rüyasını süslemeyi başardı. 1990 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında birinci Özlem Gültekin seçildi. Fakat kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde yarışmanın ikincisi Jülide Ateş çıktı. Kısa bir süre mankenlik yapan Jülide Ateş, kariyerine sunuculukla devam etti. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olan Jülide Ateş, güzelliğiyle ve başarısıyla 90'lı yıllara damga vurmayı başardı. Jülide Ateş, uzun yıllar ulusal kanallarda haber bültenleri sunarak büyük başarı yakaladı. İşte Jülide Ateş ve diğer ünlü isimlerin son hali…