Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizideymiş! Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de oyuncu çıktı! "Kaan'ın sarışın hali"
Giriş Tarihi: 08.08.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 10:21

Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizideymiş! Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de oyuncu çıktı! "Kaan'ın sarışın hali"

Son olarak Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu tatil halleri sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak edildi. Sosyal medyada 2.3 milyon kişinin takip ettiği Kaan Urgancıoğlu paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor. Özellikle Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ile pozunu görenlerin ağızları açık kaldı. Kaan Urgancıoğlu'nun kendisi kadar ünlü olmasa da izinden giden kardeşi Can Urgancıoğlu ile pozlarına adeta yorum yağdı. Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can Urgancıoğlu ile benzerlikleri dikkat çekerken "Kaan'ın sarışın hali" yorumları yapıldı. İşte şimdilerde Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı olarak ekranlarda boy gösteren Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi ve ünlülerin merak edilen kardeşleri...

Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizideymiş! Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de oyuncu çıktı! Kaan’ın sarışın hali

Sosyal medya Kaan Urgancıoğlu'nun sarışın versiyonu olan oyuncu kardeşini konuşuyor. Son olarak Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medyanın ilgi odağı...

Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizideymiş! Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de oyuncu çıktı! Kaan’ın sarışın hali

Aşk 101 ve Yargı dizilerinde partneri Pınar Deniz ile büyük bir uyum tutturan ve başarılı oyunculuğu ile övgüleri toplayan Kaan Urgancıoğlu özel hayatı ile de merak edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizideymiş! Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de oyuncu çıktı! Kaan’ın sarışın hali

Son olarak Kaan Urgancıoğlu tatil halleri sosyal medyanın konuşulanlarından olmuştu.

Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizideymiş! Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de oyuncu çıktı! Kaan’ın sarışın hali

Arkadaşının aşkını çaldığı haberleri gündemi oldukça meşgul eden Kaan Urgancıoğlu'nun özel hayatı merak konusu oldu.

Kaan Urgancıoğlu meğer kardeşiyle aynı dizideymiş! Yargı’nın Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de oyuncu çıktı! Kaan’ın sarışın hali

Sosyal medyada 2.3 milyon kişinin takip ettiği Kaan Urgancıoğlu paylaşımları ile de büyük ilgi görüyor.

SON DAKİKA