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Haberler Galeri Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan ile nişanlanan Nesrin Cavadzade ilk kez konuştu! ‘Tüm sevinçlerin üzerinde gölge var’
Giriş Tarihi: 08.08.2021 10:27 Güncelleme Tarihi: 08.08.2021 10:28

Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan ile nişanlanan Nesrin Cavadzade ilk kez konuştu! ‘Tüm sevinçlerin üzerinde gölge var’

Rol arkadaşlığı aşka dönüşen oyuncular Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan cephesinde sürpriz gelişe yaşanmıştı. Sosyal medyada aşkıyla paylaştığı fotoğraflarda sürekli sevgilisini alnının üstüne etiketleyip 'Alın yazım' mesajı veren Gökhan Alkan, yuva kurmak için harekete geçmişti. Datça'da bir otelde yer ayırtan yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan, kendi ve sevgilisinin ailesini burada toplanmıştı. Sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye romantik bir evlilik teklifinde bulunan Gökhan Alkan 'Evet' yanıtını almıştı. Gökhan Alkan ile nişanlanan Nesrin Cavadzade, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan ile nişanlanan Nesrin Cavadzade ilk kez konuştu! ‘Tüm sevinçlerin üzerinde gölge var’

Oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'teydi. Aile arasında gerçekleşen bir tören ile meslektaşı Gökhan Alkan ile nişanlanan Cavadzade, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan ile nişanlanan Nesrin Cavadzade ilk kez konuştu! ‘Tüm sevinçlerin üzerinde gölge var’

"Benim için de sürpriz oldu" dedi. Güzel oyuncu, "Ülkemiz yangınlarla boğuşurken bu konuları konuşmak beni üzüyor.

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Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan ile nişanlanan Nesrin Cavadzade ilk kez konuştu! ‘Tüm sevinçlerin üzerinde gölge var’

Benim yaşadığım tüm sevinçlerin üzerinde bir gölge var şu an" diye konuştu.

Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan ile nişanlanan Nesrin Cavadzade ilk kez konuştu! ‘Tüm sevinçlerin üzerinde gölge var’
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Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan ile nişanlanan Nesrin Cavadzade ilk kez konuştu! ‘Tüm sevinçlerin üzerinde gölge var’
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