Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan ile nişanlanan Nesrin Cavadzade ilk kez konuştu! ‘Tüm sevinçlerin üzerinde gölge var’

Rol arkadaşlığı aşka dönüşen oyuncular Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan cephesinde sürpriz gelişe yaşanmıştı. Sosyal medyada aşkıyla paylaştığı fotoğraflarda sürekli sevgilisini alnının üstüne etiketleyip 'Alın yazım' mesajı veren Gökhan Alkan, yuva kurmak için harekete geçmişti. Datça'da bir otelde yer ayırtan yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan, kendi ve sevgilisinin ailesini burada toplanmıştı. Sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye romantik bir evlilik teklifinde bulunan Gökhan Alkan 'Evet' yanıtını almıştı. Gökhan Alkan ile nişanlanan Nesrin Cavadzade, gazetecilerin sorularını yanıtladı.