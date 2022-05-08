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Haberler Galeri Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeliydi... 79 yaşındaki Sevda Ferdağ'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti!
Giriş Tarihi: 08.05.2022 07:42 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 07:43

Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeliydi... 79 yaşındaki Sevda Ferdağ'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ yıllar sonra sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kapıcılar Kralı'nda profesyonel dolandırıcı Mahir'in ortağı rolündeki güzel oyuncu Sevda Ferdağ'ın son hali merak konusu oldu. Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan sinema sanatçısı Sevda Ferdağ son hali ile sevenlerinden yoğun ilgi gördü. 79 yaşındaki Sevda Ferdağ'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti. İşte Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ'ın değişimi ve Yeşilçam'ın güzel yıldızlarının son halleri...

Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeliydi... 79 yaşındaki Sevda Ferdağ’ın son hali görenlere Yıllar ona da acımamış dedirtti!

Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli şimdilerde 79 yaşında. Bakın yıllar usta oyuncu Sevda Ferdağ'ı nasıl değiştirdi.

Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeliydi... 79 yaşındaki Sevda Ferdağ’ın son hali görenlere Yıllar ona da acımamış dedirtti!

Yeşilçam'a damga vuran ünlü güzellerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. O isimlerden biri de Sevda Ferdağ.

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Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeliydi... 79 yaşındaki Sevda Ferdağ’ın son hali görenlere Yıllar ona da acımamış dedirtti!

Hafızalara kazınan "Kapıcılar Kralı" filminde Kemal Sunal ile birlikte rol alan, 'Mahir'in ortağı rolünde seyirciyle buluşan Sevda Ferdağ'ın son hali ortaya çıktı.

Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeliydi... 79 yaşındaki Sevda Ferdağ’ın son hali görenlere Yıllar ona da acımamış dedirtti!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ yıllar sonra sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Kapıcılar Kralı filminin güzel yıldızı Sevda Ferdağ'ın değişimi ve sizin için derlediğimiz Yeşilçam güzellerinin son halleri...

Kapıcılar Kralı’nın kızıl saçlı güzeliydi... 79 yaşındaki Sevda Ferdağ’ın son hali görenlere Yıllar ona da acımamış dedirtti!

Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyan güzelliği ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

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