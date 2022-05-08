Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeliydi... 79 yaşındaki Sevda Ferdağ'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nın kızıl saçlı güzeli Sevda Ferdağ yıllar sonra sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Kapıcılar Kralı filminin güzel yıldızı Sevda Ferdağ'ın değişimi ve sizin için derlediğimiz Yeşilçam güzellerinin son halleri...