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Haberler Galeri Karabiberim'in esmer güzeli İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş'ın son hali olay...

Karabiberim'in esmer güzeli yıllar sonra ortaya çıktı! 'ın 'Karabiberim'i olay...

'Karabiberim' şarkısının klibinde 'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel , evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti. İş insanı ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşan 44 yaşındaki İlknur Soydaş da dünyasına adımını attı. Yıllar sonra Karabiberim olarak hafızalara kazınan İlknur Soydaş'ı görenler inanamadı. Yıllar güzel manken İlknur Soydaş için sanki durmuş gibi. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen sosyal medyada ilgi odağı oldu. Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş'ın paylaşımlarına beğeni yağdı... İşte 'Karabiberim' İlknur Soydaş'ın son hali...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 11:23 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 11:30
Karabiberim'in esmer güzeli İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş'ın son hali olay...

'Karabiberim' şarkısının klibinde 'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel , evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti.

Karabiberim'in esmer güzeli İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş'ın son hali olay...

İş insanı ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşan 44 yaşındaki da dünyasına adımını attı.

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Karabiberim'in esmer güzeli İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş'ın son hali olay...

Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen 'ın son hali sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Karabiberim'in esmer güzeli İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş'ın son hali olay...

'ın 'Karabiberim'i 'ın paylaşımlarına beğeni yağdı...

Karabiberim'in esmer güzeli İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş'ın son hali olay...

İşte 'Karabiberim' 'ın son hali...

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