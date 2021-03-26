Karabiberim'in esmer güzeli İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş'ın son hali olay...

'Karabiberim' şarkısının klibinde Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti. İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşan 44 yaşındaki İlknur Soydaş da Instagram dünyasına adımını attı. Yıllar sonra Karabiberim olarak hafızalara kazınan İlknur Soydaş'ı görenler inanamadı. Yıllar güzel manken İlknur Soydaş için sanki durmuş gibi. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen İlknur Soydaş'ın son hali sosyal medyada ilgi odağı oldu. Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş'ın paylaşımlarına beğeni yağdı... İşte 'Karabiberim' İlknur Soydaş'ın son hali...
Giriş Tarihi: 26.03.2021
11:23
Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
11:30
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