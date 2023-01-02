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Haberler Galeri "Kaybettiğin Mert'e dön de bir bak Afra" Ayrılığın ardından Mert Yazıcıoğlu'ndan nispet pozları!
Giriş Tarihi: 02.01.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 15:28

"Kaybettiğin Mert'e dön de bir bak Afra" Ayrılığın ardından Mert Yazıcıoğlu'ndan nispet pozları!

"Yalı Çapkını" dizisiyle son dönemde popülerliğini arttıran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, 4 yıldır meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyordu. Bir süredir ikilinin ilişkisinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Hatta Afra Saraçoğlu'nun adı partneri Mert Ramazan Demir ile anılırken Mert Yazıcıoğlu'nun ise gönlünü güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan'a kaptırdığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde ortak ayrılık açıklaması yapan ikiliden Mert Yazıcıoğlu son pozlarıyla adeta nispet yaptı. Yakışıklı oyuncu Mert yazıcıoğlu'nun paylaşımına "Kaybettiğin Mert'e dön de bir bak Afra" yorumları yapıldı. İşte Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu'nun yeni pozları...

Kaybettiğin Mert’e dön de bir bak Afra Ayrılığın ardından Mert Yazıcıoğlu’ndan nispet pozları!

İşte Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu'nun yeni pozları...

Kaybettiğin Mert’e dön de bir bak Afra Ayrılığın ardından Mert Yazıcıoğlu’ndan nispet pozları!

Yakışıklı oyuncu Mert yazıcıoğlu'nun paylaşımına "Kaybettiğin Mert'e dön de bir bak Afra" yorumları yapıldı.

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Kaybettiğin Mert’e dön de bir bak Afra Ayrılığın ardından Mert Yazıcıoğlu’ndan nispet pozları!
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Kaybettiğin Mert’e dön de bir bak Afra Ayrılığın ardından Mert Yazıcıoğlu’ndan nispet pozları!
Kaybettiğin Mert’e dön de bir bak Afra Ayrılığın ardından Mert Yazıcıoğlu’ndan nispet pozları!
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