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Haberler Galeri ‘Keloğlan’ı şimdi görenler tanıyamıyor! İşte Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı’nın son hali!
Giriş Tarihi: 21.12.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 06:55

Keloğlan’ı şimdi görenler tanıyamıyor! İşte Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı’nın son hali!

Yeşilçam'ın unutulmazlarından 'Keloğlan' filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali merak konusu oldu... 1971-1975 yılları arasında dört "Keloğlan" filminde rol alan usta oyuncu Rüştü Asyalı, performansıyla hafızalara kazındı. Ünlü oyuncu Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı Türk filmlerinin masal, fıkra ve benzer halk anlatılarında adı geçen kel kahramanı Keloğlan, değişimi ile dikkat çekti. Peki, filmde gösterdiği başarılı performansı ve doğallığıyla seyircilerin karşısına her çıktığında yüzde gülümseme oluşturan usta oyuncu Keloğlan Rüştü Asyalı şimdi ne yapıyor? İşte Keloğlan Rüştü Asyalı'nın son hali...

‘Keloğlan’ı şimdi görenler tanıyamıyor! İşte Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı’nın son hali!

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan 'Keloğlan' filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali hayranlarını oldukça şaşırttı.

‘Keloğlan’ı şimdi görenler tanıyamıyor! İşte Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı’nın son hali!

1971-1975 yılları arasında dört "Keloğlan" filminde rol alan usta oyuncu Rüştü Asyalı performansıyla izleyicileri kendisine hayran bırakmıştı.

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‘Keloğlan’ı şimdi görenler tanıyamıyor! İşte Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı’nın son hali!

Peki, filmde gösterdiği başarılı performansı ve doğallıyla seyircilerin karşısına her çıktığında yüzde gülümseme oluşturan usta oyuncu Keloğlan Rüştü Asyalı şimdi ne yapıyor?

‘Keloğlan’ı şimdi görenler tanıyamıyor! İşte Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı’nın son hali!

İşte Keloğlan Rüştü Asyalı'nın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

‘Keloğlan’ı şimdi görenler tanıyamıyor! İşte Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı’nın son hali!
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