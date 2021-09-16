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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler hangisi Kenan bilemedi!
Giriş Tarihi: 16.09.2021 06:17 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 06:24

Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler hangisi Kenan bilemedi!

Türkiye'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz aylarda baba olmuştu. Sinem Kobal ile evliliklerini bebek ile taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu şimdilerde kız babası olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Özel hayatıyla merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranlarının markajında. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırtıyor. İşte yan yana görenlerin ayırt etmekte zorlandığı Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu...

Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu’nu görenler hangisi Kenan bilemedi!

Türkiye'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz aylarda baba olmuştu. Sinem Kobal ile evliliklerini bebek ile taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu şimdilerde kız babası olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu’nu görenler hangisi Kenan bilemedi!

Kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu’nu görenler hangisi Kenan bilemedi!

Özel hayatıyla merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranlarının markajında. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırtıyor. İşte yan yana görenlerin ayırt etmekte zorlandığı Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu ve sizin için derlediğimiz ünlülerin merak edilen kardeşleri...

Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu’nu görenler hangisi Kenan bilemedi!
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Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu’nu görenler hangisi Kenan bilemedi!
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