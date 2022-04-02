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Haberler Galeri Kim der ki 50 yaşında! Rosalinda’nın yıldızı Thalia güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi
Giriş Tarihi: 02.04.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 12:35

Kim der ki 50 yaşında! Rosalinda’nın yıldızı Thalia güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi

Televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi Rosalinda'nın başroldeki pop şarkıcısı Thalía bakın şimdi ne halde... Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe dizilerden Mari Mar ve Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son hali görenleri şoke ediyor. 90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Mari Mar ve Rosalinda'nın güzel yıldızı olarak hafızalara kazınan Thalia 50 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan dünyaca ünlü yıldız Thalia adeta yıllara meydan okuyor. İşte Rosalinda'nın yıldızı Thalia'nın yıllar içindeki değişimi…

Kim der ki 50 yaşında! Rosalinda’nın yıldızı Thalia güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi

Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe dizilerden Mari Mar ve Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son hali ağızları açık bırakıyor.

Kim der ki 50 yaşında! Rosalinda’nın yıldızı Thalia güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi

Güzel yıldız Thalia için zaman adeta tersine akmış.

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Kim der ki 50 yaşında! Rosalinda’nın yıldızı Thalia güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi

Televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi Rosalinda'nın başroldeki pop şarkıcısı Thalía bakın şimdi ne halde...

Kim der ki 50 yaşında! Rosalinda’nın yıldızı Thalia güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi

90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Rosalinda'nın başrol oyuncusu Thalia 50 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Kim der ki 50 yaşında! Rosalinda’nın yıldızı Thalia güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi

Thalia Kimdir?

Latin Grammy ödüllü Meksikalı Latin pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur. Latin Grammy ödüllü Meksikalı Latin pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur.

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