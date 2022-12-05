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Haberler Galeri 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler hangisi Kenan bilemedi! Sosyal medyada olay yarattı
Giriş Tarihi: 05.12.2022 15:32 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 15:32

'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler hangisi Kenan bilemedi! Sosyal medyada olay yarattı

Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. 21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan gözde çift, mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci bebekleri Leyla'ya kavuşan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu gündemden düşmüyor. Türkiye'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu her zaman dikkatleri üzerine çekiyor. Özel hayatıyla merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranlarının markajında. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırtıyor. İşte yan yana görenlerin ayırt etmekte zorlandığı Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu...

’Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu’nu görenler hangisi Kenan bilemedi! Sosyal medyada olay yarattı

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği çok şaşırttı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal sosyal medya hesabından Derviş İmirzalıoğlu ile fotoğrafını paylaşmıştı. Sinem Kobal'ın paylaşımıyla ortaya çıkan abi Derviş İmirzalıoğlu, kardeşine benzerliğiyle dikkat çekti.

’Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu’nu görenler hangisi Kenan bilemedi! Sosyal medyada olay yarattı

Türkiye'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

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’Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu’nu görenler hangisi Kenan bilemedi! Sosyal medyada olay yarattı

Sinem Kobal ile evliliklerini bebek ile taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu kız babası olmanın mutluluğunu yaşıyor.

’Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu’nu görenler hangisi Kenan bilemedi! Sosyal medyada olay yarattı

21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan gözde çift, mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor.

’Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu’nu görenler hangisi Kenan bilemedi! Sosyal medyada olay yarattı

Geçtiğimiz aylarda ikinci bebekleri Leyla'ya kavuşan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu gündemden düşmüyor.

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