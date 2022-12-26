’Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan ’Çocuklar Duymasın’ın çocuk yıldızının annesi çıktı!

Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 11:35

Usta sanatçı Aliye Uzunatağan, başarılı oyunculuk kariyeri ile uzun yıllardır göz önünde. Usta oyuncu 1967 yılından beri etkin bir biçimde sürdürdüğü oyunculuk kariyeri ile dikkatleri üzerine topluyor. Aliye Uzunatağan, son olarak ise 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Sönmez' karakteriyle karşımıza çıkıyor. Başarılı oyuncunun hayatı son zamanlar merak konusu oldu. Ekranların unutulmaz dizilerinden 'Çocuklar Duymasın'ın çocuk yıldızının usta oyuncunun kızı olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Bakın Aliye Uzunatağan'ın kızı hangi çocuk yıldız çıktı…