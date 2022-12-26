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Haberler Galeri 'Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan 'Çocuklar Duymasın’ın çocuk yıldızının annesi çıktı!
Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 11:35

'Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan 'Çocuklar Duymasın’ın çocuk yıldızının annesi çıktı!

Usta sanatçı Aliye Uzunatağan, başarılı oyunculuk kariyeri ile uzun yıllardır göz önünde. Usta oyuncu 1967 yılından beri etkin bir biçimde sürdürdüğü oyunculuk kariyeri ile dikkatleri üzerine topluyor. Aliye Uzunatağan, son olarak ise 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Sönmez' karakteriyle karşımıza çıkıyor. Başarılı oyuncunun hayatı son zamanlar merak konusu oldu. Ekranların unutulmaz dizilerinden 'Çocuklar Duymasın'ın çocuk yıldızının usta oyuncunun kızı olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Bakın Aliye Uzunatağan'ın kızı hangi çocuk yıldız çıktı…

’Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan ’Çocuklar Duymasın’ın çocuk yıldızının annesi çıktı!

Aliye Uzunatağan, 24 Aralık 1951'de Çanakkale'de dünyaya gelmiş Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu; seslendirme sanatçısı ve yönetmendir.

’Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan ’Çocuklar Duymasın’ın çocuk yıldızının annesi çıktı!

Birçok sinema filminde ve dizide rol almış; seslendirme çalışmaları yapmıştır.

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’Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan ’Çocuklar Duymasın’ın çocuk yıldızının annesi çıktı!

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Semra karakterinin seslendirmesini yapmasıyla bilinir.

’Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan ’Çocuklar Duymasın’ın çocuk yıldızının annesi çıktı!

Aliye Uzunatağan, Dolunay Soysert, Günay Karacaoğlu, Mustafa Üstündağ, İlker Ayrık, Ahu Türkpençe gibi oyuncuların öğretmenliğini yapmıştır.

’Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan ’Çocuklar Duymasın’ın çocuk yıldızının annesi çıktı!

Cansu Dere, Selma Ergeç, Nefise Karatay, Naz Elmas gibi isimlere de koçluk yapmıştır.

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