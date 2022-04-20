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Haberler Galeri Kurt Efe babasının kopyası! Özge Özpirinçci Kıvanç Tatlıtuğ'u ziyareti sonrası açıkladı!
Giriş Tarihi: 20.04.2022 16:47 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 16:58

Kurt Efe babasının kopyası! Özge Özpirinçci Kıvanç Tatlıtuğ'u ziyareti sonrası açıkladı!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Geçen aylarda bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçen günlerde kucaklarına aldı. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği konuşuluyordu. Yakışıklı oyuncunun yakın arkadaşı Özge Özpirinçci, hastane ziyareti sonrası Kurt Efe hakkında konuştu. Özpirinçci, "Büyüdükçe değişir tabii ama Kıvanç'a çok benziyor" ifadelerini kullandı.

Kurt Efe babasının kopyası! Özge Özpirinçci Kıvanç Tatlıtuğ’u ziyareti sonrası açıkladı!

2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te sadece 40 kişi katıldığı bir törele nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe, 15 Nisan tarihinde dünyaya gelmişti.

Kurt Efe babasının kopyası! Özge Özpirinçci Kıvanç Tatlıtuğ’u ziyareti sonrası açıkladı!

Doğuma giren oyuncu, gözyaşlarını tutamamış; altın saçlı Kurt Efe'nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenilmişti.

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Kurt Efe babasının kopyası! Özge Özpirinçci Kıvanç Tatlıtuğ’u ziyareti sonrası açıkladı!

KIVANÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Yakışıklı oyuncu, bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etmişti:

Kurt Efe babasının kopyası! Özge Özpirinçci Kıvanç Tatlıtuğ’u ziyareti sonrası açıkladı!

"Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız."

Kurt Efe babasının kopyası! Özge Özpirinçci Kıvanç Tatlıtuğ’u ziyareti sonrası açıkladı!

"KURT EFE ÇOK KEYİFLİ"

Başak Dizer, önceki günlerde eşi Kıvanç Tatlıtuğ'la ilk misafirlerini doğum yaptığı özel hastanede kabul etmişti.

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