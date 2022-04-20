Kurt Efe babasının kopyası! Özge Özpirinçci Kıvanç Tatlıtuğ’u ziyareti sonrası açıkladı!

Giriş Tarihi: 20.04.2022 16:47
Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
16:58
Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Geçen aylarda bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçen günlerde kucaklarına aldı. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği konuşuluyordu. Yakışıklı oyuncunun yakın arkadaşı Özge Özpirinçci, hastane ziyareti sonrası Kurt Efe hakkında konuştu. Özpirinçci, "Büyüdükçe değişir tabii ama Kıvanç'a çok benziyor" ifadelerini kullandı.