Kurt Efe ile anneliği tadan Başak Dizer'den sürpriz paylaşım! "Sarışınlarım benim" diyerek paylaştı sosyal medya coştu!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Geçen aylarda bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz günlerde kucaklarına aldı. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından söylense de henüz Kurt Efe görüntüsü ünlü çift tarafından paylaşılmadı. Çiftin hayranları sabırsızlıkla Kurt Efe'yi beklerken Başak Dizer'den Anneler Günü'ne özel bir paylaşım geldi. Başak Dizer annesi Gül Dizer ile eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un karesini paylaşarak "Sarışınlarım benim" dedi. Başak Dizer'in annesinin kendisinden çok Kıvanç Tatlıtuğ'a benzemesi sosyal medyada yorumlara yansızı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in annesi ile benzerliğinin şaşırttığı o paylaşım ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...