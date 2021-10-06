Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer doğal güzelliğiyle mest etti! Bala Hatun’u bir de böyle görün!

Bu akşam Kuruluş Osman 65. bölümü ile yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak. Seyircisinin başlayacağı günüı iple çektiği Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman 65. bölümü ile yine heyecanı doruklara çıkarıyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren zirveye adını yazdıran Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ile de adından sıkça söz ettiriyor. Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Bala Hatun'u Özge Törer ise en çok merak edilen isimleri arasında. Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer duru güzelliği ile izleyiciyi kendine hayran bıraktı. Genç oyuncu Özge Törer sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekerken en çok doğal halleri beğeni topladı. Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u olmadığı zamanlarda Özge Törer adeta bambaşka biri. İşte Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in doğal halleri...