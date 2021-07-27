Laz Ziya'nın kızı olarak hafızalara kazınmıştı.... Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral Müge Ulusoy'un son hali ağızları açık bıraktı!

Meral karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı. İşte yıllara meydan okuyan Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy'un son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimi...