Laz Ziya'nın kızı olarak hafızalara kazınmıştı.... Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral Müge Ulusoy'un son hali ağızları açık bıraktı!

Bir döneme damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Laz Ziya'nın kızı Meral'i canlandıran oyuncu Müge Ulusoy yıllar sonra ortaya çıktı. Laz Ziya'nın kızı olarak hafızalara kazınan Müge Ulusoy değişimi ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Meral karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı. İşte yıllara meydan okuyan Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy'un son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimi...