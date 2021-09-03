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Haberler Galeri MasterChef Danilo Zanna'nın eşi bakın kim çıktı! Danilo Şef ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyada ilgi odağı oldu
Giriş Tarihi: 03.09.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 11:46

MasterChef Danilo Zanna'nın eşi bakın kim çıktı! Danilo Şef ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyada ilgi odağı oldu

Danilo Şef, MasterChef programıyla gönüllere taht kurmayı başardı. MasterChef'de jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna'nın hayatı merak ediliyor. Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya'da dünyaya geldi. Aileden gelen aşçılık yeteneğiyle belli bir süre sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Zanna, amcasının hastalanması ile birlikte bir süre Londra'da kaldı ve farklı mutfaklarla çalışmaya başladı. Bir hafta sonu için İstanbul'a tatile geldiği sırada eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştı ve dünya evine girdi. Danilo Şef sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Eşiyle ve oğluyla sık sık paylaşımlar yapan Danilo, takipçilerinin büyük beğenisini alıyor. İşte merak edenler için Danilo Şef'in eşi Tuğçe Demirbilek Zanna

MasterChef Danilo Zanna’nın eşi bakın kim çıktı! Danilo Şef ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyada ilgi odağı oldu

Danilo Zanna kimdir, nereli soruları araştırılıyor. MasterChef 2020 yarışması için seçmeler başladı. Jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna merak edilen isimler arasında bulunuyor.

MasterChef Danilo Zanna’nın eşi bakın kim çıktı! Danilo Şef ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyada ilgi odağı oldu

Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya'da dünyaya geldi. Aileden gelen aşçılık yeteneğiyle belli bir süre sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Zanna, amcasının hastalanması ile birlikte bir süre Londra'da kaldı ve farklı mutfaklarla çalışmaya başladı.

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MasterChef Danilo Zanna’nın eşi bakın kim çıktı! Danilo Şef ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyada ilgi odağı oldu

Bir hafta sonu için İstanbul'a tatile geldiği sırada eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştı ve dünya evine girdi. Türkiye'de yaşamaya karar verdikten sonra İtalyan ve Türk mutfağından oluşan bir restoran açtı.

MasterChef Danilo Zanna’nın eşi bakın kim çıktı! Danilo Şef ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyada ilgi odağı oldu

TV ekranlarına çıkmaya başlaması ile tanımaya başlayan Danilo Zanna, "İtalyan İşi", "Elin Oğlu" gibi programların yanı sıra Gupse Özay'ın "Görümce" isimli sinema filminde rol aldı.

MasterChef Danilo Zanna’nın eşi bakın kim çıktı! Danilo Şef ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyada ilgi odağı oldu

Son olarak MasterChef yarışmasında jüri üyesi olması ile popülerliği artan İtalyan Şef, "Danilo Zanna ile İtalyan İşi Komedi" adlı tek kişilik gösteriye de imza attı.

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