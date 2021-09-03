MasterChef Danilo Zanna’nın eşi bakın kim çıktı! Danilo Şef ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyada ilgi odağı oldu

Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya'da dünyaya geldi. Aileden gelen aşçılık yeteneğiyle belli bir süre sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Zanna, amcasının hastalanması ile birlikte bir süre Londra'da kaldı ve farklı mutfaklarla çalışmaya başladı.