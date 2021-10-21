Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:45Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 11:50
MasterChef Somer Sivrioğlu paylaştı görenler tanıyamadı! Herkes aynı soruyu sordu: Şefim hangisi sizsiniz?
"MasterChef Türkiye" yarışmasının jüri üyelerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, sevecan tavırlarıyla programın en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Sydney'de restoranı bulunan ve menüsünde pek çok Türk lezzeti sunan Somer Sivrioğlu, her hareketiyle merak uyandırıyor. Ünlü şef, son olarak gençlik yıllarından kalma bir fotoğraf paylaştı. Sivrioğlu'nun paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu. Somer şefi görenler, "Şefim hangisi sizsiniz tanıyamadım", "Ben çözemedim hangisi sizsiniz" şeklinde yorumlar yağdırdı. İşte Somer Sivrioğlu'nun sosyal medyaya damga vuran o karesi...