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Haberler Galeri MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisiyle yakalanınca panikledi! Milyonluk araca çarpan ünlü şefin olaylı gecesi!
Giriş Tarihi: 22.11.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 15:56

MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisiyle yakalanınca panikledi! Milyonluk araca çarpan ünlü şefin olaylı gecesi!

MasterChef Türkiye programının şeflerinden Somer Sivrioğlu, dün akşam Bebek'te bir mekan çıkışında sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Flaşların patlamasıyla panik yapan ünlü şef, aracına binip aceleyle mekandan ayrılmak istedi. Ancak Sivrioğlu'nun bindiği otomobilin sürücüsü park halinde bulunan 3 milyon TL değerindeki bir spor arabaya çarptı. Milyonluk araç hasar görmesine rağmen oralı bile olmadan olay yerinden ayrılan Somer Sivrioğlu, araç sahibi tarafından şikayet edildi. İşte olaylı gecenin tüm detayları...

MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisiyle yakalanınca panikledi! Milyonluk araca çarpan ünlü şefin olaylı gecesi!

Şef Somer Sivrioğlu, önceki akşam kız arkadaşıyla birlikte Bebek'teki bir mekandaydı. 50 yaşındaki Sivrioğlu'nun, çıkışta birkaç kişiyle birlikte bindiği otomobilde aracın sürücüsü park halindeki 3 milyon TL değerindeki bir spor arabaya vurdu.

MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisiyle yakalanınca panikledi! Milyonluk araca çarpan ünlü şefin olaylı gecesi!

Hiçbir şey olmamış gibi davranan ünlü şef, dışarı çıkmadı. İçinde Somer Sivrioğlu'nun da bulunduğu grup, daha sonra oradan ayrıldı.

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MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisiyle yakalanınca panikledi! Milyonluk araca çarpan ünlü şefin olaylı gecesi!

Araç sahipleri, daha sonra Sivrioğlu'nun bindiği otomobilin plakasını alarak polisi aradı. Mağduriyetleri giderilmezse şikayetçi olacaklarını söyleyen araç sahibi, mekandan ayrıldı.

MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisiyle yakalanınca panikledi! Milyonluk araca çarpan ünlü şefin olaylı gecesi!

18 YILLIK EVLİLİK 2 YIL ÖNCE BİTMİŞTİ

Öte yandan şef Somer Sivrioğlu, iki yıl önce 18 yıl evli kaldığı Aslı Sivrioğlu ile yollarını ayırmıştı. Sivrioğlu, jüri üyeliğini yaptığı programın editörü ile eşini aldattığı konuşulmuştu.

MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisiyle yakalanınca panikledi! Milyonluk araca çarpan ünlü şefin olaylı gecesi!

"İHANETİ GÖZLERİMLE GÖRDÜM!"

Aslı Sivrioğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

İhaneti gözlerimle gördüm! Arkadaşlarımın restoranda görüp, bana haber vermesiyle başladı. Daha sonra da mesajlaşmalarını yakaladım. Ne yazık ki Somer de ihaneti inkar etmedi.

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