MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisiyle yakalanınca panikledi! Milyonluk araca çarpan ünlü şefin olaylı gecesi!

MasterChef Türkiye programının şeflerinden Somer Sivrioğlu, dün akşam Bebek'te bir mekan çıkışında sevgilisiyle birlikte görüntülendi. Flaşların patlamasıyla panik yapan ünlü şef, aracına binip aceleyle mekandan ayrılmak istedi. Ancak Sivrioğlu'nun bindiği otomobilin sürücüsü park halinde bulunan 3 milyon TL değerindeki bir spor arabaya çarptı. Milyonluk araç hasar görmesine rağmen oralı bile olmadan olay yerinden ayrılan Somer Sivrioğlu, araç sahibi tarafından şikayet edildi. İşte olaylı gecenin tüm detayları...