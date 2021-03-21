Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil çocukları ile ev halini paylaştı dikkatleri oğlu çekti! İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil...

çocukları ile ev halini paylaştı dikkatleri oğlu çekti! İşte ...

Son günlerde gelen güzel haberleri ile hayranlarını sevindiren ünlü şovmen 'den yeni paylaşım geldi. Geçtiğimiz haftalarda 64. yaşına basan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 'dan olan kızı ile 'dan olan oğlu ile paylaşımda bulundu. Ev halini paylaşan 'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gözlerden uzak büyüyen Ali Sadi Erbil'e 'tıpkı babası' yorumları yapıldı. Artık delikanlı olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil ilgi odağı oldu...

Giriş Tarihi: 21.03.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 10:01
Mehmet Ali Erbil çocukları ile ev halini paylaştı dikkatleri oğlu çekti! İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil...

Son günlerde gelen güzel haberleri ile hayranlarını sevindiren ünlü şovmen 'den yeni paylaşım geldi.

Mehmet Ali Erbil çocukları ile ev halini paylaştı dikkatleri oğlu çekti! İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil...

Geçtiğimiz haftalarda 64. yaşına basan ünlü şovmen , 'dan olan kızı ile 'dan olan oğlu ile paylaşımda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mehmet Ali Erbil çocukları ile ev halini paylaştı dikkatleri oğlu çekti! İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil...

Artık delikanlı olan 'in oğlu ilgi odağı oldu...

Mehmet Ali Erbil çocukları ile ev halini paylaştı dikkatleri oğlu çekti! İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil...

Ev halini paylaşan 'in oğlu 'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gözlerden uzak büyüyen 'e 'tıpkı babası' yorumları yapıldı.

Mehmet Ali Erbil çocukları ile ev halini paylaştı dikkatleri oğlu çekti! İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA