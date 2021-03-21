Mehmet Ali Erbil çocukları ile ev halini paylaştı dikkatleri oğlu çekti! İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil...

Son günlerde gelen güzel haberleri ile hayranlarını sevindiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den yeni paylaşım geldi. Geçtiğimiz haftalarda 64. yaşına basan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil ile Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil ile paylaşımda bulundu. Ev halini paylaşan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gözlerden uzak büyüyen Ali Sadi Erbil'e 'tıpkı babası' yorumları yapıldı. Artık delikanlı olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil ilgi odağı oldu...