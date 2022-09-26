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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'in TikTok'tan günlük kazancı dudak uçuklattı! Ece Ronay canlı yayında açıkladı!
Giriş Tarihi: 26.09.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 11:48

Mehmet Ali Erbil'in TikTok'tan günlük kazancı dudak uçuklattı! Ece Ronay canlı yayında açıkladı!

Geçen yıllarda evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan, sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nüksedince aylarca hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, iyileştikten sonra piyasaya hızlı döndü. Açtığı Tiktok hesabıyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil, canlı yayında yaptığı ilginç hareketlerle gündem olmuştu. Kendisine 'dilenci' diyen Ece Ronay, son olarak ünlü şovmenin günlük kazancını açıkladı. Mehmet Ali Erbil'in Tiktok canlı yayınlarından günlük elde ettiği kazanç dudak uçuklattı!

Mehmet Ali Erbil’in TikTok’tan günlük kazancı dudak uçuklattı! Ece Ronay canlı yayında açıkladı!

Geçen günlerde TikTok'a adım attığını duyuran Mehmet Ali Erbil, canlı yayında hediye istediği anlarla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Mehmet Ali Erbil’in TikTok’tan günlük kazancı dudak uçuklattı! Ece Ronay canlı yayında açıkladı!

Mahkemelik olduğu Ece Ronay ise Mehmet Ali Erbil'e 'dilenci' yorumunda bulunmuştu.

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Mehmet Ali Erbil’in TikTok’tan günlük kazancı dudak uçuklattı! Ece Ronay canlı yayında açıkladı!

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan genç fenomen, son olarak Mehmet Ali Erbil'in günlük kazancını açıkladı.

Mehmet Ali Erbil’in TikTok’tan günlük kazancı dudak uçuklattı! Ece Ronay canlı yayında açıkladı!

Canlı yayında platformun işleyişini anlatan Ronay, şunları söyledi:

Mehmet Ali Erbil’in TikTok’tan günlük kazancı dudak uçuklattı! Ece Ronay canlı yayında açıkladı!

"Mehmet Ali Erbil günlük 70 ile 100 bin TL arası para kazanıyor.

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