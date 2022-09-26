Giriş Tarihi: 26.09.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 11:48

Mehmet Ali Erbil'in TikTok'tan günlük kazancı dudak uçuklattı! Ece Ronay canlı yayında açıkladı!

Geçen yıllarda evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan, sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nüksedince aylarca hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, iyileştikten sonra piyasaya hızlı döndü. Açtığı Tiktok hesabıyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil, canlı yayında yaptığı ilginç hareketlerle gündem olmuştu. Kendisine 'dilenci' diyen Ece Ronay, son olarak ünlü şovmenin günlük kazancını açıkladı. Mehmet Ali Erbil'in Tiktok canlı yayınlarından günlük elde ettiği kazanç dudak uçuklattı!