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Meryem Uzerli'den doğuma günler kala yeni pozlar! İşte karnı burnunda Meryem Uzerli...
Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı tanıdığımız güzel oyuncu Meryem Uzerli şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli'den doğuma günler kala yeni pozlar geldi. 8 aylık hamile Meryem Uzerli yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı haline geldi. Meryem Uzerli'nin karnı burnunda yaptığı son paylaşımı "Hamilelik bu kadar mı yakışır?" dedirtti. İşte Meryem Uzerli'nin karnı burnunda pozları...
Giriş Tarihi: 07.01.2021
09:30
Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
09:36
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