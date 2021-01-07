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Haberler Galeri Meryem Uzerli'den doğuma günler kala yeni pozlar! İşte karnı burnunda Meryem Uzerli...

Meryem Uzerli'den doğuma günler kala yeni pozlar! İşte karnı burnunda Meryem Uzerli...

'ın 'ı tanıdığımız güzel oyuncu Meryem Uzerli şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli'den doğuma günler kala yeni pozlar geldi. 8 aylık Meryem Uzerli yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı haline geldi. Meryem Uzerli'nin karnı burnunda yaptığı son paylaşımı "Hamilelik bu kadar mı yakışır?" dedirtti. İşte Meryem Uzerli'nin ...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 09:36
Meryem Uzerli'den doğuma günler kala yeni pozlar! İşte karnı burnunda Meryem Uzerli...

'ın 'ı tanıdığımız güzel oyuncu Meryem Uzerli şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli'den doğuma günler kala yeni pozlar geldi.

Meryem Uzerli'den doğuma günler kala yeni pozlar! İşte karnı burnunda Meryem Uzerli...

8 aylık Meryem Uzerli yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı haline geldi.

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Meryem Uzerli'den doğuma günler kala yeni pozlar! İşte karnı burnunda Meryem Uzerli...

İşte Meryem Uzerli'nin ...

Meryem Uzerli'den doğuma günler kala yeni pozlar! İşte karnı burnunda Meryem Uzerli...

Meryem Uzerli'nin karnı burnunda yaptığı son paylaşımı "Hamilelik bu kadar mı yakışır?" dedirtti.

Meryem Uzerli'den doğuma günler kala yeni pozlar! İşte karnı burnunda Meryem Uzerli...
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