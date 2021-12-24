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Haberler Galeri Meryem Uzerli'nin kızları Lily ve Lara'nın sevimliliğiyle sosyal medyayı salladı! Meryem Uzerli'den kızları ile yeni yıl paylaşımı!
Giriş Tarihi: 24.12.2021 15:14 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 15:22

Meryem Uzerli'nin kızları Lily ve Lara'nın sevimliliğiyle sosyal medyayı salladı! Meryem Uzerli'den kızları ile yeni yıl paylaşımı!

Bir döneme damga vuran "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde hayat verdiği 'Hürrem Sultan' karakteriyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelerde yer alan Meryem Uzerli, hayatını Almanya'nın başkenti Berlin'de sürdürüyor. Bu yılın başlarında ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan Meryem Uzerli, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Meryem Uzerli son olarak sosyal medya hesabından kızları Lara ve Lily ile yılbaşı paylaşımında bulundu. Meryem Uzerli'nin kızlarının sevimliliği büyük beğeni toplarken oyuncuya da "Güzel anne" yorumları yapıldı. İşte Meryem Uzerli'nin kızları ile yeni yıl pozları...

Meryem Uzerli’nin kızları Lily ve Lara’nın sevimliliğiyle sosyal medyayı salladı! Meryem Uzerli’den kızları ile yeni yıl paylaşımı!

Uzun süredir ekranlardan uzak duruyor, ancak her hareketiyle magazin gündemine gelmeyi başarıyor...

Meryem Uzerli’nin kızları Lily ve Lara’nın sevimliliğiyle sosyal medyayı salladı! Meryem Uzerli’den kızları ile yeni yıl paylaşımı!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti.

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Meryem Uzerli’nin kızları Lily ve Lara’nın sevimliliğiyle sosyal medyayı salladı! Meryem Uzerli’den kızları ile yeni yıl paylaşımı!

Lara adında bir kızı olan Meryem Uzerli uzun süre sadece kızı ile ilgilendi.

Meryem Uzerli’nin kızları Lily ve Lara’nın sevimliliğiyle sosyal medyayı salladı! Meryem Uzerli’den kızları ile yeni yıl paylaşımı!

Şimdilerde reklam anlaşmaları ile dikkat çeken ve dijital projelerde yer alan Meryem Uzerli, hayatını Almanya'nın başkenti Berlin'de sürdürüyor.

Meryem Uzerli’nin kızları Lily ve Lara’nın sevimliliğiyle sosyal medyayı salladı! Meryem Uzerli’den kızları ile yeni yıl paylaşımı!

Bu yılın başlarında ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan Meryem Uzerli, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

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