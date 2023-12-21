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Giriş Tarihi: 21.12.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 10:19

Milyonları cebine koydu! Cansu Dere’nin bu kez tercihi Boğaz manzaralı bir ev oldu!

Cansu Dere geçmişte birçok dizi ve film projesinde yer almış hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınmıştı. Özellikle Atv'nin unutulmaz dizilerinden Sıla ve Ezel'in başrolünde olan Cansu Dere, Eyşan karakteri ile ününü ülke sınırlarının dışına taşımıştı. Kariyerine manken olarak başlayan Cansu Dere oyunculukta da kendini kanıtladı. Oyuncu Cansu Dere, bir parfüm markasının yüzü oldu. 10 milyon TL'yi cebine koydu. Kazandığı parayla da Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya taşınıp Boğaz manzaralı bir ev tuttu...

Milyonları cebine koydu! Cansu Dere’nin bu kez tercihi Boğaz manzaralı bir ev oldu!

Mankenlikten oyunculuğa geçiş yapan Cansu Dere, uzun süredir projelerde yer almıyordu. Ancak güzel oyuncu bunun yerine reklamların aranılan yüzü haline geldi.

Milyonları cebine koydu! Cansu Dere’nin bu kez tercihi Boğaz manzaralı bir ev oldu!

Geçtiğimiz günlerde bir parfüm markasının yüzü olan Cansu Dere'nin bu reklam filminden 10 milyon lira aldığı belirlendi.

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Milyonları cebine koydu! Cansu Dere’nin bu kez tercihi Boğaz manzaralı bir ev oldu!

Güzel oyuncu parayı da gayrimenkulde değenledirmeye karar verdi. Dere, iki yıl önce Rumeli Hisar'daki evini Anadolu Yakası'na taşımıştı.

Milyonları cebine koydu! Cansu Dere’nin bu kez tercihi Boğaz manzaralı bir ev oldu!

İşte bu parayla kendine yeniden Avrupa Yakası'nda Boğaz manzaralı bir ev tuttu.

Milyonları cebine koydu! Cansu Dere’nin bu kez tercihi Boğaz manzaralı bir ev oldu!

Güzel oyuncu daha önce "Anadolu Yakası'nda oturmak bana göre değilmiş. çünkü ben kahve içmek için bile Avrupa Yakası'nı seçiyorum, bir kahve içmek için o trafiği çekmek istemiyorum, o yüzden şimdi Rumeli Hisarı yakasına dönme hazırlığı yapıyorum" açıklamasını yapmıştı.

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