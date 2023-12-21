Giriş Tarihi: 21.12.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 10:19

Milyonları cebine koydu! Cansu Dere’nin bu kez tercihi Boğaz manzaralı bir ev oldu!

Cansu Dere geçmişte birçok dizi ve film projesinde yer almış hayat verdiği karakterler ile hafızalara kazınmıştı. Özellikle Atv'nin unutulmaz dizilerinden Sıla ve Ezel'in başrolünde olan Cansu Dere, Eyşan karakteri ile ününü ülke sınırlarının dışına taşımıştı. Kariyerine manken olarak başlayan Cansu Dere oyunculukta da kendini kanıtladı. Oyuncu Cansu Dere, bir parfüm markasının yüzü oldu. 10 milyon TL'yi cebine koydu. Kazandığı parayla da Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya taşınıp Boğaz manzaralı bir ev tuttu...