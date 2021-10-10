Giriş Tarihi: 10.10.2021 16:13Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 16:15
Mine Tugay'dan ekim ayında ısıtan poz! 43 yaşındaki Mine Tugay mayokinisi ile kendini dalgalara bıraktı!
Bikinisi ile verdiği pozlarla geçtiğimiz yaza damga vuran Mine Tugay son paylaşımı ile yine dikkatleri üzerine çekti. Hayranlarından alev emojileri yağan Mine Tugay'ın son yaz paylaşımı sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, paylaşımlarına yenilerini ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram hesabından güzelliğini sergilediği iddialı videosunu paylaştı. Instagram'da 3,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun ekim ayında kendini dalgalara bıraktığı videosu kısa sürede büyük beğeni aldı. 43 yaşındaki Mine Tugay mayokinili paylaşımı yaktı geçti.. İşte fit hali görenleri kıskandıran Mine Tugay'ın Instagram halleri...