Giriş Tarihi: 20.12.2021 11:07Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 11:17
Nazan Kesal'ın usta isimle evli olduğunu ilk defa duyanları şaştı kaldı! Nazan Kesal'dan düğün kareleri ile romantik kutlama!
Son olarak ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı "Sevda" karakteri ile gönülleri fetheden Nazan Kesal özel hayatı ile de merak edilen sanatçılardan. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de yıllara meydan okuyan Nazan Kesal eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu. Nazan Kesal'ın, Çukur dizisindeki İdris Baba karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Ercan Kesal ile evli olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. Evliliklerinde 16 yılı geride bırak çift son olarak sosyal medyadan yıl dönümü paylaşımında bulundu. Nazan Kesal'ın düğünlerinden kareler ile kutladığı evlilik yıl dönümü paylaşımına beğeni yağdı...