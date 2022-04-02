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Haberler Galeri Neslihan Atagül tatil pozlarını paylaşmaya doyamadı! Islak saçları, duru güzelliği ile Neslihan Atagül mest etti!
Giriş Tarihi: 02.04.2022 15:07 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 15:19

Neslihan Atagül tatil pozlarını paylaşmaya doyamadı! Islak saçları, duru güzelliği ile Neslihan Atagül mest etti!

İki ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında evlenmişti. Geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı sebebiyle bir dönem zor günler geçiren Neslihan Atagül, hızla sağlığına kavuştu. Kötü günleri geride bırakan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile birlikte son olarak Seyşeller tatiline çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Neslihan Atagül tatil pozlarını paylaşmaya doyamadı. Neslihan Atagül'ün ardı ardına paylaştığı bikinili pozları sosyal medyada yankı uyandırdı. Duru güzelliğiyle dikkat çeken Neslihan Atagül'ün tatil pozları övgüleri topladı. İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin Seyşeller tatilinden pozları!

Neslihan Atagül tatil pozlarını paylaşmaya doyamadı! Islak saçları, duru güzelliği ile Neslihan Atagül mest etti!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında yine kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile hayatını birleştirdi.

Neslihan Atagül tatil pozlarını paylaşmaya doyamadı! Islak saçları, duru güzelliği ile Neslihan Atagül mest etti!

Geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı sebebiyle bir dönem zor günler geçiren Neslihan Atagül, hızla sağlığına kavuştu.

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Neslihan Atagül tatil pozlarını paylaşmaya doyamadı! Islak saçları, duru güzelliği ile Neslihan Atagül mest etti!

Kötü günleri geride bırakan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile birlikte son olarak Seyşeller tatiline çıktı.

Neslihan Atagül tatil pozlarını paylaşmaya doyamadı! Islak saçları, duru güzelliği ile Neslihan Atagül mest etti!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Neslihan Atagül tatil pozlarını paylaşmaya doyamadı.

Neslihan Atagül tatil pozlarını paylaşmaya doyamadı! Islak saçları, duru güzelliği ile Neslihan Atagül mest etti!

İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin Seyşeller tatilinden pozları!

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