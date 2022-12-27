Giriş Tarihi: 27.12.2022 06:48 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 06:56

O hala Sabah Şekeri! 43 yaşındaki Melike Öcalan fit hali ile mest etti! Melike Öcalan adeta gençlik iksiri içmiş gibi!

43 yaşındaki Melike Öcalan güzelliğiyle yıllara meydan okuyor... Melike Öcalan düzgün fiziği ile sosyal medyayı salladı. Bir dönemin en çok izlenen sabah kuşağı programlarından Sabah Şekeri furyasının tanınan isimlerinden olan Melike Öcalan oyuncu yönüyle de biliniyor. Önemli gecelerde sunucu olaak boy gösteren Melike Öcalan şehir hayatından uzaklaşıp Bodrum'a yerleşmişti. 2000'li yılların popüler isimlerinden olan ve özellikle Vatan Şaşmaz ile partner olduğu programla hafızalara kazınan Melike Öcalan fit hali ile göz kamaştırdı. Geçirdiği ufak tefek estetik operasyonlarla yüzünde farklılıklar olsa da Melike Öcalan güzelliğiyle ve fit vücudu ile adeta gençlik iksiri içmiş gibi. İşte Sabah Şekeri Melike Öcalan'ın son hali...