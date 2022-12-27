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Haberler Galeri O hala Sabah Şekeri! 43 yaşındaki Melike Öcalan fit hali ile mest etti! Melike Öcalan adeta gençlik iksiri içmiş gibi!
Giriş Tarihi: 27.12.2022 06:48 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 06:56

O hala Sabah Şekeri! 43 yaşındaki Melike Öcalan fit hali ile mest etti! Melike Öcalan adeta gençlik iksiri içmiş gibi!

43 yaşındaki Melike Öcalan güzelliğiyle yıllara meydan okuyor... Melike Öcalan düzgün fiziği ile sosyal medyayı salladı. Bir dönemin en çok izlenen sabah kuşağı programlarından Sabah Şekeri furyasının tanınan isimlerinden olan Melike Öcalan oyuncu yönüyle de biliniyor. Önemli gecelerde sunucu olaak boy gösteren Melike Öcalan şehir hayatından uzaklaşıp Bodrum'a yerleşmişti. 2000'li yılların popüler isimlerinden olan ve özellikle Vatan Şaşmaz ile partner olduğu programla hafızalara kazınan Melike Öcalan fit hali ile göz kamaştırdı. Geçirdiği ufak tefek estetik operasyonlarla yüzünde farklılıklar olsa da Melike Öcalan güzelliğiyle ve fit vücudu ile adeta gençlik iksiri içmiş gibi. İşte Sabah Şekeri Melike Öcalan'ın son hali...

O hala Sabah Şekeri! 43 yaşındaki Melike Öcalan fit hali ile mest etti! Melike Öcalan adeta gençlik iksiri içmiş gibi!

Bir döneme damga vuran sabah kuşağı programlarından "Sabah Şekeri"nin tanınan isimlerinden olan Melike Öcalan, 2000'li yılların en popüler isimlerindendi. Sunuculuk ve oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren Melike Öcalan, yıllar önce Bodrum'a yerleşerek şehir hayatına veda etmişti. Melike Özalan'ın son hali ilgi odağı oldu.

O hala Sabah Şekeri! 43 yaşındaki Melike Öcalan fit hali ile mest etti! Melike Öcalan adeta gençlik iksiri içmiş gibi!

43 yaşındaki Melike Öcalan güzelliğiyle yıllara meydan okuyor...Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Melike Öcalan'ın pozlarına beğeni ve yorum yağıyor.

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O hala Sabah Şekeri! 43 yaşındaki Melike Öcalan fit hali ile mest etti! Melike Öcalan adeta gençlik iksiri içmiş gibi!

Bir dönemin en çok izlenen sabah kuşağı programlarından Sabah Şekeri furyasının tanınan isimlerinden olan Melike Öcalan, Vatan Şaşmaz ile partner olduğu programla hafızalara kazınmıştı.

O hala Sabah Şekeri! 43 yaşındaki Melike Öcalan fit hali ile mest etti! Melike Öcalan adeta gençlik iksiri içmiş gibi!

Melike Öcalan fit hali ile göz kamaştırdı.

O hala Sabah Şekeri! 43 yaşındaki Melike Öcalan fit hali ile mest etti! Melike Öcalan adeta gençlik iksiri içmiş gibi!

Geçirdiği ufak tefek estetik operasyonlarla yüzünde farklılıklar olsa da Melike Öcalan güzelliğiyle ve fit vücudu ile adeta gençlik iksiri içmiş gibi.

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