Giriş Tarihi: 09.10.2022 07:03 Güncelleme Tarihi: 09.10.2022 07:16

Oğlu Engincan Ural'ı evlendiren Hakan Ural'dan duygusal paylaşım! "Çok erken yaşta baba oldum, hastaneden çıkışımız dün gibi..."

Ünlü şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, bugün gerçekleşecek olan düğünle Merve Kaya ile dünyaevine giriyor.. Merve Kaya'ya nisan ayında evlenme teklifinde bulunan Sibel Can ve Hakan Ural'In oğlu Engincan Ural damat oluyor. Kutlamalara dün başlayan genç çiftten ilk kareler gelmişti. Dün gerçekleşen Yalıkavak'taki davet ile kutlamalara başlayan çiftin düğünü 2 gece 3 gün sürecek. Bodrum'da 'Evet' diyecek olan çiftten Engincan Ural'ın ailesinden paylaşımlar ardı ardına geldi. Sibel Can oğlu ve gelininin karesini paylaşırken, Hakan Ural ise duygusal bir paylaşımda bulundu. Genç yaşta baba olan Hakan Ural duygularını, oğlu Engincan Ural ile olduğu nostaljik kareler ile dile getirdi.