Olaylar sarpa sardı! Bensu Soral’ın Kubilay Aka olayından sonra Hakan Baş’ın genç sevgilisine tuttuğu ev ortaya çıktı!

Son dönemde evliliklerinin sallantıda ollduğu konuşulan Bensu Soral ile Hakan Baş çifti ile ilgili ortaya atılan ihanet iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde evinde verdiği gece yarısı havuz partisi ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Bensu Soral'ın yanında eşi Hakan Baş'ın olmaması boşanma iddialarını güçlendirmişti. Son olarak Bensu Soral'ın eski partneri Kubilay Aka ile ortaya çıkan samimi görüntüleri ihanet haberlerini beraberinde getirmişti. Bir bomba da Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş'tan geldi. İş insanı Hakan Baş'ın eşi Bensu Soral'ı internet fenomeni Mina Ceran ile aldattığı ileri sürülürken Baş'ın genç sevgilisine bir de ev tuttuğu iddia edildi. İşte magazin kulislerini alevlendiren Bensu Soral ile Hakan Baş çifti hakkında ortaya atılan iddialar ve görüntüleri...